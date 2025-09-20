अगस्त में टूटा 7 साल का रिकॉर्ड, 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा पर्यटन सीजन, जान लें राजस्थान की ये टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन

पिछले सात साल का अगस्त माह का आंकड़ा देखें तो इस बार रिकॉर्ड इस बार टूटा है। अगस्त माह में उदयपुर में 1 लाख 75 हजार सैलानी घूमने आए। इसी महीने 7369 विदेशी पर्यटकों ने भी उदयपुर की सैर की है। देसी पर्यटकों का अगस्त माह का सात साल का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। बारिश और वीकेंड में पर्यटकों की भारी भीड़ रही थी। शहर और आसपास के पर्यटन स्थलों पर पूरे माह पर्यटन आबाद रहा। अगले महीनों में भी पर्यटन सीजन परवान पर रहने की उम्मीद है।