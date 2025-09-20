अगस्त में टूटा 7 साल का रिकॉर्ड, 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा पर्यटन सीजन, जान लें राजस्थान की ये टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन

Best Tourist Place In Rajasthan: नवरात्र के बाद पर्यटन सीजन का आगाज होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस सीजन में पर्यटकों के अब तक के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं। पिछले दो माह में बारिश के दौरान भी जिस तरह से पर्यटकों के कदम लेकसिटी की तरफ बढ़े हैं, अगले तीन माह पर्यटन की बल्ले-बल्ले हैं।
पर्यटन उद्योग नई सीजन की तैयारियों में जुटा हुआ है। होटलों में 30 से 40 एडवांस बुकिंग हो चुकी है। पर्यटकों को नए अनुभव कराने के लिए भी पर्यटन व्यवसायी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस सीजन में शहर के साथ आसपास के नए पर्यटन स्थल पर भी आकर्षण का केन्द्र रहेंगे। आरटीडीसी की होटलों में भी एडवांस बुकिंग तेजी से हो रही है।
पिछले सात साल का अगस्त माह का आंकड़ा देखें तो इस बार रिकॉर्ड इस बार टूटा है। अगस्त माह में उदयपुर में 1 लाख 75 हजार सैलानी घूमने आए। इसी महीने 7369 विदेशी पर्यटकों ने भी उदयपुर की सैर की है। देसी पर्यटकों का अगस्त माह का सात साल का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। बारिश और वीकेंड में पर्यटकों की भारी भीड़ रही थी। शहर और आसपास के पर्यटन स्थलों पर पूरे माह पर्यटन आबाद रहा। अगले महीनों में भी पर्यटन सीजन परवान पर रहने की उम्मीद है।
पर्यटन सीजन में पर्यटकों की संया बढ़ने से शहरवासियों के सामने कई तरह की नई चुनौतियां खड़ी होना स्वाभाविक है। पर्यटकों को जाम से बचाने के लिए यातायात व्यवस्था को लेकर अब तक कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। पार्किंग की समस्या भी यथावत बनी हुई है। इसके स्थायी समाधान की दिशा में कोरे दावे किए जा रहे हैं। पर्यटकों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती रहेगी।
खासतौर से यातायात पुलिस पर पर्यटकों के वाहनों को बेवजह परेशान करने के आरोप आए दिन लगते हैं, इसको लेकर अब तक कोई प्रभावी निगरानी शुरू नहीं हुई है। पर्यटन व्यवसायी यूबी श्रीवास्तव का कहना है कि पर्यटकों के वाहन दूर-दराज रुकवा लिए जाते हैं। इससे पर्यटक आए दिन परेशानी झेल रहे हैं। यातायात पुलिस का यह रवैया उदयपुर की छवि धुमिल कर रहा है।
वन विभाग की जंगल सफारी पर्यटकों को लुभाएगी। वन विभाग की अक्टूबर माह में जंगल सफारी शुरू हो जाती है। प्रकृति से प्रेम करने वाले पर्यटक जंगल सफारी का आनंद उठाते हैं। शहर के आसपास के प्राकृतिक स्थलों का पर्यटकों को भ्रमण कराया जाता है। वन विभाग जंगल सफारी की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।
पर्यटन सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बार पर्यटक उम्मीद से ज्यादा आ सकते हैं। झीलें लबालब हैं, हरियाली छाई है। शहर और आसपास के प्राकृतिक पर्यटन स्थल मनमोहक बने हैं। दो महीनों में पर्यटन उफान पर रहा। यह सीजन पर्यटन के लिए यादगार रहेगा।
सुदर्शनदेवसिंह कारोही, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, उदयपुर
उदयपुर सुंदर झीलों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। फतेह सागर, पिछोला झील, सिटी पैलेस और सज्जनगढ़ मानसून पैलेस बारिश के साथ-साथ सर्दियों में भी बेहद खूबसूरत दिखते हैं। नवविवाहित जोड़ों के लिए यह एक रोमांटिक डेस्टिनेशन है।
सर्दियों में भी एकदम ठंडा रहने वाला माउंट आबू झीलें, दिलवाड़ा मंदिर और अरावली की हरियाली के लिए जाना जाता है। फैमिली और कपल ट्रिप के लिए अक्टूबर से कई महीनों तक ये घूमने के लिए अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है।
पुष्कर ब्रह्मा मंदिर और पवित्र झील के लिए जाना जाता है। नवंबर में लगने वाला पुष्कर मेला इसे खास बना देता है। साथ ही यहां जो रिसोर्ट लाइफ सबको खूब पसंद आती है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी शाही विरासत, महलों और किलों के लिए मशहूर है। आमेर किला, सिटी पैलेस, हवा महल और जल महल जैसे स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अक्टूबर-दिसंबर के बीच का ठंडा मौसम होने के कारण घूमने का मज़ा दोगुना हो जाता है।
मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस और जसवंत थड़ा जैसे दर्शनीय स्थलों से भरा जोधपुर सर्दियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। वहां की देसी नाईट लाइफ का आनंद लेने के लिए सर्दियों से अच्छा समय नहीं हो सकता। यहां रात को धोरों में लोग बोर्न फायर के बीच तरह-तरह की एक्टिविटी करते नजर आते हैं।