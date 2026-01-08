Udaipur: ट्रेलर में घुसी स्लीपर बस, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत, 15 यात्री घायल, यूपी से गुजरात जा रही थी बस

फोटो पत्रिका
उदयपुर। उदयपुर-अहमदाबाद हाइवे पर बुधवार रात स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर में घुस गई। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 15 यात्री घायल हो गए। बस यूपी से गुजरात जा रही थी।
जानकारी के अनुसार, बुधवार रात दो बजे पीपली-ए गांव के समीप गोरखपुर से सूरत जा रही स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में सीकर रोड, हरमाड़ा जयपुर निवासी बस चालक रामलाल सैनी पुत्र अमरचन्द्र सैनी और देलवाडा (राजसमंद) निवासी परिचालक मुकेश पुत्र मांगीलाल पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 13 यात्री घायल हो गए। घायलों को सीएचसी ऋषभदेव पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद 13 घायलों को उदयपुर रेफर किया। मृतकों के शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाए।
बस की डिग्गी में यात्रियों के लगेज के साथ दो लकड़ी के बॉक्स मिले। पुलिस ने दोनों बॉक्स जब्त किए। बॉक्स में अलग-अलग ब्राण्ड की राजस्थान, बैंगलुरू, दिल्ली और आयरलैण्ड निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने आबकारी एक्ट में भी मामला दर्ज किया।
गोरखपुर यूपी निवासी प्रतिभा पत्नी राजकुमार, राजकुमार पुत्र सिंघासन, संगीता पत्नी धर्मेंद्र, खुशी पुत्री बालगोविन्द, मोगरा पत्नी पंकसी, सर्वदेव पुत्र राजेन्द्र राय, कुशीनगर उप्र निवासी श्रवण पुत्र मनसुर, बस्ती संत कपिलनगर उप्र निवासी मुकेश पुत्र राजेन्द्रप्रसाद, रविन्द्र पुत्र रामसकल यादव, फूलराज पुत्र राजेश चौहान, गोपालगंज बिहार निवासी अमित पुत्र चटु चौहान, दीपेन्द्र पुत्र मदनसिंह, नागौर डीडवाना निवासी भानुप्रताप पुत्र धर्मेंद्र, सूरत निवासी पूजा पत्नी विकास सेठिया, विकास पुत्र अमराव सिंह घायल हो गए।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग