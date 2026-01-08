Udaipur: ट्रेलर में घुसी स्लीपर बस, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत, 15 यात्री घायल, यूपी से गुजरात जा रही थी बस

जानकारी के अनुसार, बुधवार रात दो बजे पीपली-ए गांव के समीप गोरखपुर से सूरत जा रही स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में सीकर रोड, हरमाड़ा जयपुर निवासी बस चालक रामलाल सैनी पुत्र अमरचन्द्र सैनी और देलवाडा (राजसमंद) निवासी परिचालक मुकेश पुत्र मांगीलाल पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 13 यात्री घायल हो गए। घायलों को सीएचसी ऋषभदेव पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद 13 घायलों को उदयपुर रेफर किया। मृतकों के शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाए।