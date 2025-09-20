उदयपुर में होटल मालिकों को बड़ी राहत, अब 10 साल का मिल सकेगा लाइसेंस, एक मुश्त राशि पर 20% की मिलेगी छूट



होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान के अध्यक्ष सुभाष सिंह राणावत एवं सचिव राकेश चौधरी ने सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि 10 साल यथावत रखने और 20 फीसदी छूट देने की मांग को लेकर उन्होंने जयपुर में प्रमुख शासन सचिव एवं निदेशक स्थानीय निकाय विभाग से मुलाकात की थी। उन्होंने प्रमुख शासन सचिव होटल व्यवसायियों की परेशानी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इससे बार-बार आफिसों के चक्कर नहीं काटने पडे़ंगे।