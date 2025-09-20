ऑल द बेस्ट मम्मा: एग्जाम देने आई मां से दूर होते बेटे की मासूमियत ने छुआ दिल, हाथ हिलाकर मां को रवाना किया



यह प्यारा दृश्य परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद लोगों की कैमरों में कैद हो गया। कई अभ्यर्थियों और कर्मियों ने इस नन्हे के मासूम अंदाज की तस्वीरें और वीडियो बनाए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। फोटो में दिख रहा है कि बच्चा अंतिम समय तक अपनी मां से दूर जाने को तैयार नहीं था और उसकी मासूम जिद ने सबका दिल जीत लिया।