Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

ऑल द बेस्ट मम्मा: एग्जाम देने आई मां से दूर होते बेटे की मासूमियत ने छुआ दिल, हाथ हिलाकर मां को रवाना किया

RSSB Grade 4 Exam: एक महिला परीक्षा देने आई थी और उसका छोटा बेटा भी उसके साथ जाने की जिद करने लगा। पिता को सौंपते समय वह मां को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में प्यार-दुलार से बच्चा मान गया। इसके बाद मासूम ने हाथ हिलाकर मां को रवाना किया।

सीकर

Arvind Rao

Sep 20, 2025

Sikar RSSB exam centre touching moment
बेटा भी मां के साथ जाने की जिद करने लगा (फोटो- पत्रिका)

RSSB Grade 4 Exam: सीकर जिले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन शुक्रवार को विभिन्न केंद्रों पर हुआ। इसी बीच परीक्षा केंद्र पर एक नन्हा बच्चा अपनी मां के साथ जाने की जिद कर बैठा। महिला परीक्षा देने आई थी, लेकिन उसका बेटा पिता के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, पिता को सौंपते समय भी हां नहीं बोला।


केंद्र पर मौजूद अन्य अभ्यर्थियों और कर्मचारियों ने इस नन्हे के व्यवहार पर मुस्कुराते हुए नजरें टिकाईं। बच्चे ने बार-बार अपनी मां के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन मां ने प्यार और समझदारी से उसे समझाया। आखिरकार, बच्चा मान गया और हाथ हिलाकर मां को परीक्षा देने के लिए जाने दिया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के पूर्व विधायक का निधन, अचानक खराब हुई थी तबियत, दो बार रह चुके हैं एमएलए
झुंझुनू
Navrang Singh Jakhar Passes Away


इस दृश्य को लोगों ने कैमरे में कैद किया


यह प्यारा दृश्य परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद लोगों की कैमरों में कैद हो गया। कई अभ्यर्थियों और कर्मियों ने इस नन्हे के मासूम अंदाज की तस्वीरें और वीडियो बनाए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। फोटो में दिख रहा है कि बच्चा अंतिम समय तक अपनी मां से दूर जाने को तैयार नहीं था और उसकी मासूम जिद ने सबका दिल जीत लिया।


लोगों का कहना है कि ऐसे पल मानव भावनाओं की सजीव झलक पेश करते हैं। बच्चों का प्यार और माता-पिता के प्रति उनका लगाव अक्सर बड़े व्यस्ततम क्षणों में भी ऐसे नन्हे-मासूम क्षण बनाकर यादगार बन जाता है।


इस घटना ने न केवल परीक्षा केंद्र की शांति में हल्की मुस्कान बिखेरी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसे खूब पसंद किया गया। लोग इस दृश्य को साझा कर रहे हैं और इसे मां-बच्चे का अनमोल रिश्ता बताते हुए इसकी सराहना कर रहे हैं। परीक्षा अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की छोटी-छोटी घटनाएं बड़े आयोजनों में भी मन को खुश कर देती हैं।

ये भी पढ़ें

Jaipur: ‘दीवार गिरने लगी तो मम्मी दादी के ऊपर लेट गईं’, महिला बोली- दोनों बच्चे मछली की तरह जमीन पर तड़प रहे थे, बचा लो-बचा लो
जयपुर
Jaipur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 01:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / ऑल द बेस्ट मम्मा: एग्जाम देने आई मां से दूर होते बेटे की मासूमियत ने छुआ दिल, हाथ हिलाकर मां को रवाना किया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.