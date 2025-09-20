ऑल द बेस्ट मम्मा: एग्जाम देने आई मां से दूर होते बेटे की मासूमियत ने छुआ दिल, हाथ हिलाकर मां को रवाना किया

RSSB Grade 4 Exam: सीकर जिले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन शुक्रवार को विभिन्न केंद्रों पर हुआ। इसी बीच परीक्षा केंद्र पर एक नन्हा बच्चा अपनी मां के साथ जाने की जिद कर बैठा। महिला परीक्षा देने आई थी, लेकिन उसका बेटा पिता के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, पिता को सौंपते समय भी हां नहीं बोला।
केंद्र पर मौजूद अन्य अभ्यर्थियों और कर्मचारियों ने इस नन्हे के व्यवहार पर मुस्कुराते हुए नजरें टिकाईं। बच्चे ने बार-बार अपनी मां के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन मां ने प्यार और समझदारी से उसे समझाया। आखिरकार, बच्चा मान गया और हाथ हिलाकर मां को परीक्षा देने के लिए जाने दिया।
यह प्यारा दृश्य परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद लोगों की कैमरों में कैद हो गया। कई अभ्यर्थियों और कर्मियों ने इस नन्हे के मासूम अंदाज की तस्वीरें और वीडियो बनाए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। फोटो में दिख रहा है कि बच्चा अंतिम समय तक अपनी मां से दूर जाने को तैयार नहीं था और उसकी मासूम जिद ने सबका दिल जीत लिया।
लोगों का कहना है कि ऐसे पल मानव भावनाओं की सजीव झलक पेश करते हैं। बच्चों का प्यार और माता-पिता के प्रति उनका लगाव अक्सर बड़े व्यस्ततम क्षणों में भी ऐसे नन्हे-मासूम क्षण बनाकर यादगार बन जाता है।
इस घटना ने न केवल परीक्षा केंद्र की शांति में हल्की मुस्कान बिखेरी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसे खूब पसंद किया गया। लोग इस दृश्य को साझा कर रहे हैं और इसे मां-बच्चे का अनमोल रिश्ता बताते हुए इसकी सराहना कर रहे हैं। परीक्षा अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की छोटी-छोटी घटनाएं बड़े आयोजनों में भी मन को खुश कर देती हैं।