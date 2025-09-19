Jaipur: ‘दीवार गिरने लगी तो मम्मी दादी के ऊपर लेट गईं’, महिला बोली- दोनों बच्चे मछली की तरह जमीन पर तड़प रहे थे, बचा लो-बचा लो



स्थानीय निवासी विमला शर्मा ने बताया कि हादसा सुबह करीब 6.50 बजे हुआ। करीब पांच मिनट बाद पुलिस पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने ही सास-बहू को मलबे से बाहर निकाला। कई बार फोन करने के बाद लगभग 7:30 बजे एंबुलेंस आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। करीब 7:45 बजे सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और मलबे पर चढ़कर फोटो खिंचवाई। बाद में मीडिया में कहा कि सिविल डिफेंस ने सास-बहू को निकाला। विमला ने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह झूठ है।