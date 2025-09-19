Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: ‘दीवार गिरने लगी तो मम्मी दादी के ऊपर लेट गईं’, महिला बोली- दोनों बच्चे मछली की तरह जमीन पर तड़प रहे थे, बचा लो-बचा लो

हादसे के बाद 71 साल की प्रेम देवी भरी आंखों से बोलीं, दोनों बच्चे मछली की तरह जमीन पर तड़प रहे थे। चिल्ला रहे थे कि मेरी मां-दादी को बचा लो...फिर याद आया सुभाष चौक में ही पानों का दरीबा स्थित छील का कुआं मोहल्ले में छह सितंबर को हुआ हादसा।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 19, 2025

Jaipur
Play video
महज 12 दिन बाद उसी इलाके में दर्द (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: शहर के सुभाष चौक स्थित झिलाई हाउस में गुरुवार सुबह का वो मंजर किसी के भी दिल को चीरने के लिए काफी था। एक जर्जर मकान की दीवार ढही, मलबे में मासूम बच्चों की चीखें गूंज उठीं…‘मां को बचा लो, दादी को बचा लो'…।


सात बरस की रीना कांपती आवाज में कहती रही, ‘मम्मी दादी को लेने अंदर गईं तो दीवार गिर पड़ी…मम्मी दादी को बचाने उनके ऊपर लेट गईं…’बहू सुनीता ने सास धन्नी बाई को बचाने में जान लगा दी, लेकिन वह उसे बचा न पाई और खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है।

चारों तरफ मलबा, आंसू और बेबसी का मंजर…जिसने देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। हादसे के बाद आसपास की महिलाओं में आक्रोश फूट पड़ा। पड़ोसी प्रेम देवी ने बताया कि गुरुवार सुबह धमाके जैसी आवाज सुनकर लोग मौके पर दौड़े। सुनीता के दोनों बच्चे रीना और प्रिंस चीख रहे थे। पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया था।


स्थानीय लोगों ने पत्थर हटाकर सास-बहू को बाहर निकाला। लेकिन धन्नी बाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सुनीता और धन्नी बाई ने कई बार मकान मालिक से जर्जर मकान की मरम्मत की मांग की थी। लेकिन कोई सुधार नहीं किया गया।


अब सुनीता के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पति की बीमारी से पहले ही मौत हो चुकी है। वह एक निजी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और घरों में भी काम करती है। सास बच्चों को संभालती थी।


सदमे में आई प्रेमलता : हमारा घर भी जर्जर


धन्नी बाई की पड़ोसन प्रेमलता हादसे के बाद सदमे में है। उसने कहा कि उसका घर भी जर्जर है और कभी भी हादसा हो सकता है। वह दो बेटों के साथ ऐसे ही कमरे में रह रही है। हादसे के बाद उसका बेटा बलदेव राज भी डर से सहमा हुआ बैठा था।

विमला शर्मा ने लगाया आरोप : सिविल डिफेंस झूठ बोल रहा है


स्थानीय निवासी विमला शर्मा ने बताया कि हादसा सुबह करीब 6.50 बजे हुआ। करीब पांच मिनट बाद पुलिस पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने ही सास-बहू को मलबे से बाहर निकाला। कई बार फोन करने के बाद लगभग 7:30 बजे एंबुलेंस आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। करीब 7:45 बजे सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और मलबे पर चढ़कर फोटो खिंचवाई। बाद में मीडिया में कहा कि सिविल डिफेंस ने सास-बहू को निकाला। विमला ने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह झूठ है।


पहले भी मकान मालिक पर उठे सवाल


सुभाष चौक क्षेत्र में पानों का दरीबा स्थित छील का कुआं मोहल्ले में 12 दिन पहले ही 6 सितंबर को एक जर्जर मकान गिरा था, जिसमें पिता-पुत्री की मौत हो गई थी। तब भी मकान मालकिन पर मरम्मत नहीं कराने के आरोप लगे थे।


विधायक की घोषणा पर लोगों का विरोध


हादसे के बाद मौके पर पहुंचे विधायक बालमुकुंद आचार्य ने पीड़ित परिवार के लिए 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। इस पर स्थानीय लोगों ने कहा कि इतनी मदद तो हम पड़ोसी ही कर देंगे।

19 Sept 2025 08:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: 'दीवार गिरने लगी तो मम्मी दादी के ऊपर लेट गईं', महिला बोली- दोनों बच्चे मछली की तरह जमीन पर तड़प रहे थे, बचा लो-बचा लो

