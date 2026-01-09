Udaipur Royal Wedding: उदयपुर में आज से शुरू हुए नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन के शादी के फंक्शन, पहुंचेंगे कई स्टार्स

11 जनवरी को दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे लेकिन उससे पहले 3 दिन शादी से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों की व्यवस्था उदयपुर की एक होटल में की है, जो उदयसागर झील के बीच स्थित एक आलीशान स्थल है। यहां पहले भी कई हाईप्रोफाइल शादियां हो चुकी हैं, जिनमें भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और क्रिकेटर हार्दिक पंड्या की शादियां शामिल हैं।