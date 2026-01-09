9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

उदयपुर

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर में आज से शुरू हुए नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन के शादी के फंक्शन, पहुंचेंगे कई स्टार्स

रॉयल शादी राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर के होटल में हो रही है। मेहंदी, हल्दी और संगीत जैसे शादी के कार्यक्रम 9 जनवरी से शुरू हो गए हैं।

उदयपुर

image

Akshita Deora

Jan 09, 2026

Udaipur-Wedding

एक्ट्रेस नुपूर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन (फोटो: पत्रिका)

Nupur Sanon and Stebin Ben Wedding In Udaipur: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन की शादी के फंक्शन आज से शुरू हो गए हैं। ये रॉयल शादी राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर के होटल में हो रही है। मेहंदी, हल्दी और संगीत जैसे शादी के कार्यक्रम 9 जनवरी से शुरू हो गए हैं।

फंक्शन के लिए पहुंचे स्टार्स

नूपुर और स्टेबिन के शादी समारोह में परिवार के करीबी सदस्य और कुछ चुनिंदा बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के सितारे शामिल हुए।

वहीं कृति सेनन और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी शादी की तैयारियों में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंच गए थे। इसके अलावा, टीवी एक्टर, बॉलीवुड एक्टर और सिंगर्स समेत कई सितारे भी इस शादी में शामिल होंगे।

जोरों पर है रॉयल वेडिंग की तैयारियां

11 जनवरी को दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे लेकिन उससे पहले 3 दिन शादी से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों की व्यवस्था उदयपुर की एक होटल में की है, जो उदयसागर झील के बीच स्थित एक आलीशान स्थल है। यहां पहले भी कई हाईप्रोफाइल शादियां हो चुकी हैं, जिनमें भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और क्रिकेटर हार्दिक पंड्या की शादियां शामिल हैं।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

इस भव्य शादी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। होटल के स्टाफ को भी समारोह से जुड़ी सभी जानकारी को सीक्रेट रखने का निर्देश दिया गया है। शादी के समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए निजी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है।

मुंबई में होगा ग्रैंड रिसेप्शन

जबकि शादी के मुख्य कार्यक्रम उदयपुर में निजी तौर पर होंगे, कपल ने 13 जनवरी को मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस रिसेप्शन में फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े सितारों के शामिल होने की संभावना है।

09 Jan 2026 05:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur Royal Wedding: उदयपुर में आज से शुरू हुए नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन के शादी के फंक्शन, पहुंचेंगे कई स्टार्स

