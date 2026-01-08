उदयपुर: खाद न मिलने से हताश किसान का फूटा गुस्सा, खुद की बाइक में लगाई आग

विवाद तब बढ़ा जब निर्धारित समय सीमा समाप्त होने की बात कहकर समिति प्रबंधन ने खाद का वितरण बंद कर दिया। कई घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान इस निर्णय से निराश हो गए। इसी बीच, खाद न मिलने से आहत एक किसान ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर समिति के बाहर खड़ी अपनी बाइक में आग लगा दी। लपटें देख मौके पर मौजूद व्यापारियों और ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई।