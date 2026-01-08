8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

उदयपुर: खाद न मिलने से हताश किसान का फूटा गुस्सा, खुद की बाइक में लगाई आग

खेमली कस्बे में आसना सहकारी समिति में यूरिया खाद की भारी किल्लत और वितरण व्यवस्था के चलते गुरुवार को एक हृदयविदारक घटनाक्रम सामने आया।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

kamlesh sharma

Jan 08, 2026

बाइक में लगाई आग: फोटो पत्रिका

उदयपुर। खेमली कस्बे में आसना सहकारी समिति में यूरिया खाद की भारी किल्लत और वितरण व्यवस्था के चलते गुरुवार को एक हृदयविदारक घटनाक्रम सामने आया। घंटों कतार में लगने के बाद भी खाद न मिलने से हताश एक किसान ने आक्रोश में आकर अपनी ही मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद समिति परिसर में अफरा-तफरी मच गई और किसानों का गुस्सा फूट पड़ा।

समिति में खाद की गाड़ी पहुंचने की सूचना पर सुबह से ही आसपास के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान उमड़ पड़े। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया। किसानों का कहना है कि वे रबी की फसल बचाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, पर पर्याप्त आपूर्ति न होने से उन्हें मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।

वितरण बंद होते ही बिगड़ा माहौल

विवाद तब बढ़ा जब निर्धारित समय सीमा समाप्त होने की बात कहकर समिति प्रबंधन ने खाद का वितरण बंद कर दिया। कई घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान इस निर्णय से निराश हो गए। इसी बीच, खाद न मिलने से आहत एक किसान ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर समिति के बाहर खड़ी अपनी बाइक में आग लगा दी। लपटें देख मौके पर मौजूद व्यापारियों और ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई।

समझाइश के बाद आरोपी किसान गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही डबोक थाना पुलिस और समिति संस्थापक मौके पर पहुंचे। जलती बाइक पर काबू पाया और आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश कर मामला शांत कराया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अशांति फैलाने और आगजनी के आरोप में संबंधित किसान को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद : बाइक सवार युवकों ने की प्रोपर्टी डीलर पर फायरिंग, लोगों में दहशत
कोटा
Kota firing incident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 08:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर: खाद न मिलने से हताश किसान का फूटा गुस्सा, खुद की बाइक में लगाई आग

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur: ट्रेलर में घुसी स्लीपर बस, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत, 15 यात्री घायल, यूपी से गुजरात जा रही थी बस

उदयपुर

Rajasthan : उदयपुर के फाइव स्टार होटल लीला पैलेस पर 10 लाख का हर्जाना, उपभोक्ता कोर्ट ने दिया आदेश

Udaipur five-star hotel Leela Palace was fined Rs 10 lakh Chennai consumer court said Guest security and privacy are paramount
उदयपुर

Gang Rape Case: चलती कार में IT मैनेजर से गैंगरेप, पति का साथ देने वाली महिलाकर्मी को कोर्ट से राहत नहीं

court
उदयपुर

Kriti Sanon Sister Wedding: बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन परिवार संग उदयपुर पहुंचीं, बहन नूपुर की शादी 11 जनवरी को

Kriti Sanon Sister Wedding
उदयपुर

उदयपुर में यूरिया संकट पर किसानों ने ये क्या किया? जिसने देखा वो हैरान, देखें वीडियो

farmer unique protest in udaipur
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.