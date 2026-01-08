उदयपुर: खाद न मिलने से हताश किसान का फूटा गुस्सा, खुद की बाइक में लगाई आग

बाइक में लगाई आग: फोटो पत्रिका
उदयपुर। खेमली कस्बे में आसना सहकारी समिति में यूरिया खाद की भारी किल्लत और वितरण व्यवस्था के चलते गुरुवार को एक हृदयविदारक घटनाक्रम सामने आया। घंटों कतार में लगने के बाद भी खाद न मिलने से हताश एक किसान ने आक्रोश में आकर अपनी ही मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद समिति परिसर में अफरा-तफरी मच गई और किसानों का गुस्सा फूट पड़ा।
समिति में खाद की गाड़ी पहुंचने की सूचना पर सुबह से ही आसपास के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान उमड़ पड़े। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया। किसानों का कहना है कि वे रबी की फसल बचाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, पर पर्याप्त आपूर्ति न होने से उन्हें मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।
विवाद तब बढ़ा जब निर्धारित समय सीमा समाप्त होने की बात कहकर समिति प्रबंधन ने खाद का वितरण बंद कर दिया। कई घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान इस निर्णय से निराश हो गए। इसी बीच, खाद न मिलने से आहत एक किसान ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर समिति के बाहर खड़ी अपनी बाइक में आग लगा दी। लपटें देख मौके पर मौजूद व्यापारियों और ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही डबोक थाना पुलिस और समिति संस्थापक मौके पर पहुंचे। जलती बाइक पर काबू पाया और आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश कर मामला शांत कराया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अशांति फैलाने और आगजनी के आरोप में संबंधित किसान को गिरफ्तार कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग