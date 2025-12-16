‘आज भी खून बनकर मेरी रगों में दौड़ता है 1971 का युद्ध’, हवलदार रहे कान सिंह सोढ़ा ने बताया कैसे छाछरो से इस्लामाकोट तक किया था कब्जा

बाड़मेर। मैं कान सिंह सोढ़ा… 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का साक्षी हूं। युद्ध के करीब 54 साल बाद आज 2025 में मैं सीमा पर खड़ा हूं। रेत अब भी वही है, हवा की आवाज भी वही है। आंखें बंद करता हूं तो यह शांत रेगिस्तान अचानक 1971 में बदल जाता है। गोलियों की आवाज, कमांड की फुसफुसाहट…सब कुछ फिर से सामने आ जाता है। 1968 में वर्दी पहनी थी। तब नहीं पता था कि यह रेगिस्तान एक दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान लेगा। मैं 10 पैरा कमांडो में हवलदार था। हमारे कमांडेंट ब्रिगेडियर भवानी सिंह थे। तकनीक के नाम पर हमारे पास सिर्फ नक्शा, कंपास और अनुभव था। आज जैसे मोबाइल, ड्रोन, सैटेलाइट हैं, उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन हौसले की कमी कभी नहीं रही।