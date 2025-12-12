‘एक सिगरेट से फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने पर ध्यान दे सरकार’, संसद में सिगरेट पीने पर TMC सांसद ने दिया ये जवाब

अनुराग ठाकुर ने पत्र में लिखा है, "भारतीय लोकतंत्र के पवित्रतम स्थान लोकसभा कक्ष के अंदर प्रतिबंधित पदार्थ और निषिद्ध उपकरण का खुलेआम उपयोग न केवल संसदीय मर्यादा और अनुशासन का घोर उल्लंघन है, बल्कि इसी सदन द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है।" हालांकि उन्होंने अपने शिकायत पत्र में सौगत रॉय का नाम नहीं लिया है और उन्हें केवल तृणमूल सदस्य के रूप में पहचाना गया था।