‘एक सिगरेट से फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने पर ध्यान दे सरकार’, संसद में सिगरेट पीने पर TMC सांसद ने दिया ये जवाब

तृणमूल सांसद सौगत रॉय (Photo: IANS)
Parliament Smoking Row : तृणमूल सासंद सौगत रॉय (TMC MP Saugata Roy) के संसद में धूम्रपान को लेकर विवाद और भी गरमा गया है। भाजपा ने तृणमूल सांसद सौगत रॉय के खिलाफ लोकसभा में कथित तौर पर ई-सिगरेट (E-Cigarette Vaping Row) पीने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।
TMC MP Smoking Row: तृणमूल सांसद सौगत रॉय, जिन्हें कल संसद के बाहर धूम्रपान करते देखा गया था। आज जब पत्रकारों ने उनसे इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने पलटवार करते हुए सरकार से प्रदूषण कम करने पर ध्यान देने का आग्रह किया है।
सौगत रॉय को कल संसद के बाहर सिगरेट पीते समय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए उनपर तंज भी किए।
Saugata Roy Smoking Viral Video: वायरल वीडियो भी यह भी देखा गया कि सौगत रॉय अपने बाएं हाथ में सिगरेट पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर पूछे जाने पर अपना बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि वह खुले में सिगरेट पी रहे थे, इमारत के अंदर नहीं। तृणमूल नेता ने आज सरकार पर प्रदूषण के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
तृणमूल कांग्रेस सांसद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "संसद के अंदर सिगरेट पीना प्रतिबंधित है, लेकिन सदन के बाहर खुले में सिगरेट पीने पर कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा सरकार के दौरान दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है। उन्हें इस तरह के आरोप लगाने के बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए। एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं बदलेगा।"
सदन में सिगरेट पीने का मामला आज सुबह तब और गंभीर हो गया, जब भाजपा ने आरोप लगाया कि सौगत रॉय ने लोकसभा कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल किया, जो भारत में 2019 से प्रतिबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह न केवल कानून का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि युवाओं को एक खतरनाक संदेश भी देता है।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकारी इमारतों, विशेषकर संसद परिसर में ई-सिगरेट रखना या उसका उपयोग करना दंडनीय अपराध है, और यह भी उल्लेख किया कि संसद भवन के भीतर 2008 से किसी भी निकोटीन/धूम्रपान उपकरण का उपयोग प्रतिबंधित है।
अनुराग ठाकुर ने पत्र में लिखा है, "भारतीय लोकतंत्र के पवित्रतम स्थान लोकसभा कक्ष के अंदर प्रतिबंधित पदार्थ और निषिद्ध उपकरण का खुलेआम उपयोग न केवल संसदीय मर्यादा और अनुशासन का घोर उल्लंघन है, बल्कि इसी सदन द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है।" हालांकि उन्होंने अपने शिकायत पत्र में सौगत रॉय का नाम नहीं लिया है और उन्हें केवल तृणमूल सदस्य के रूप में पहचाना गया था।
उन्होंने "अनुकरणीय कार्रवाई" की मांग करते हुए घटना की जांच का अनुरोध किया और अध्यक्ष से सांसद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का आह्वान किया।
अनुराग ठाकुर ने कल प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल सांसद पर वेपिंग का आरोप लगाया था, जबकि यह पूरे भारत में प्रतिबंधित है। हालांकि पत्रकारों से बात करते हुए सौगत रॉय ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कल सदन में ई-सिगरेट का इस्तेमाल किया था।
तृणमूल सांसद ने कहा, "मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सदन में मौजूद नहीं था, और मुझे नहीं पता कि किसने धूम्रपान किया और किसने शिकायत की। यह अध्यक्ष का काम है कि वे जांच करें और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करें। इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है?"
उन्होंने पत्रकारों से आगे कहा, "आप इमारत के अंदर धूम्रपान नहीं कर सकते, लेकिन बाहर धूम्रपान करने की अनुमति है। क्या आप स्पीकर बन गए हैं? क्या आप फैसला करेंगे? आप मंत्रियों को प्रभावित करने के लिए कोई भी खबर बना सकते हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।"
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
शीतकालीन सत्र 2025