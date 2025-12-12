12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘एक सिगरेट से फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने पर ध्यान दे सरकार’, संसद में सिगरेट पीने पर TMC सांसद ने दिया ये जवाब

Parliament Smoking Row: तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय 11 दिसंबर यानी कल संसद के बाहर सिगरेट पी रहे थे, तब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और गिरिराज सिंह ने उनसे झड़प की। गिरिराज सिंह ने कहा- दादा चोरी भी करते हैं तो खुलेआम करते हैं। सिगरेट भी पीते हैं तो खुलेआम पीते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Dec 12, 2025

Saugata Roy TMC MP

तृणमूल सांसद सौगत रॉय (Photo: IANS)

Parliament Smoking Row : तृणमूल सासंद सौगत रॉय (TMC MP Saugata Roy) के संसद में धूम्रपान को लेकर विवाद और भी गरमा गया है। भाजपा ने तृणमूल सांसद सौगत रॉय के खिलाफ लोकसभा में कथित तौर पर ई-सिगरेट (E-Cigarette Vaping Row) पीने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

TMC MP Smoking Row: तृणमूल सांसद सौगत रॉय, जिन्हें कल संसद के बाहर धूम्रपान करते देखा गया था। आज जब पत्रकारों ने उनसे इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने पलटवार करते हुए सरकार से प्रदूषण कम करने पर ध्यान देने का आग्रह किया है।

सौगत रॉय को कल संसद के बाहर सिगरेट पीते समय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए उनपर तंज भी किए।

Saugata Roy Smoking Viral Video: वायरल वीडियो भी यह भी देखा गया कि सौगत रॉय अपने बाएं हाथ में सिगरेट पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर पूछे जाने पर अपना बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि वह खुले में सिगरेट पी रहे थे, इमारत के अंदर नहीं। तृणमूल नेता ने आज सरकार पर प्रदूषण के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं बदलेगा: सौगत रॉय

तृणमूल कांग्रेस सांसद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "संसद के अंदर सिगरेट पीना प्रतिबंधित है, लेकिन सदन के बाहर खुले में सिगरेट पीने पर कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा सरकार के दौरान दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है। उन्हें इस तरह के आरोप लगाने के बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए। एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं बदलेगा।"

भारत में ई-सिगरेट पर 2019 से बैन

सदन में सिगरेट पीने का मामला आज सुबह तब और गंभीर हो गया, जब भाजपा ने आरोप लगाया कि सौगत रॉय ने लोकसभा कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल किया, जो भारत में 2019 से प्रतिबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह न केवल कानून का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि युवाओं को एक खतरनाक संदेश भी देता है।

संसद भवन में 2008 से इनके उपयोग पर बैन

अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकारी इमारतों, विशेषकर संसद परिसर में ई-सिगरेट रखना या उसका उपयोग करना दंडनीय अपराध है, और यह भी उल्लेख किया कि संसद भवन के भीतर 2008 से किसी भी निकोटीन/धूम्रपान उपकरण का उपयोग प्रतिबंधित है।

पत्र में अनुराग ठाकुर ने सौगत के नाम का नहीं किया जिक्र

अनुराग ठाकुर ने पत्र में लिखा है, "भारतीय लोकतंत्र के पवित्रतम स्थान लोकसभा कक्ष के अंदर प्रतिबंधित पदार्थ और निषिद्ध उपकरण का खुलेआम उपयोग न केवल संसदीय मर्यादा और अनुशासन का घोर उल्लंघन है, बल्कि इसी सदन द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है।" हालांकि उन्होंने अपने शिकायत पत्र में सौगत रॉय का नाम नहीं लिया है और उन्हें केवल तृणमूल सदस्य के रूप में पहचाना गया था।

उन्होंने "अनुकरणीय कार्रवाई" की मांग करते हुए घटना की जांच का अनुरोध किया और अध्यक्ष से सांसद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का आह्वान किया।

तृणमूल सांसद पर वेपिंग का लगाया था आरोप

अनुराग ठाकुर ने कल प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल सांसद पर वेपिंग का आरोप लगाया था, जबकि यह पूरे भारत में प्रतिबंधित है। हालांकि पत्रकारों से बात करते हुए सौगत रॉय ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कल सदन में ई-सिगरेट का इस्तेमाल किया था।

सदन में धूम्रपान पर सौगत रॉय बोले, मैं सदन में नहीं था

तृणमूल सांसद ने कहा, "मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सदन में मौजूद नहीं था, और मुझे नहीं पता कि किसने धूम्रपान किया और किसने शिकायत की। यह अध्यक्ष का काम है कि वे जांच करें और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करें। इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है?"

उन्होंने पत्रकारों से आगे कहा, "आप इमारत के अंदर धूम्रपान नहीं कर सकते, लेकिन बाहर धूम्रपान करने की अनुमति है। क्या आप स्पीकर बन गए हैं? क्या आप फैसला करेंगे? आप मंत्रियों को प्रभावित करने के लिए कोई भी खबर बना सकते हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

शीतकालीन सत्र 2025

TMC

Published on:

12 Dec 2025 03:57 pm

Hindi News / National News / ‘एक सिगरेट से फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने पर ध्यान दे सरकार’, संसद में सिगरेट पीने पर TMC सांसद ने दिया ये जवाब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शीतकालीन सत्र 2025

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.