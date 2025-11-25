Dharmendra Passed Away: राजस्थान से धर्मेंद्र की खास यादें… हेमा से शादी के बाद जयपुर में दी थी पार्टी, राजस्थानी फिल्म में भी किया काम

फिल्म वितरक राज बंसल बताते हैं कि धर्मेंद्र जैसे कलाकार कम ही पैदा होते थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि हर किसी को अपना बना लेता था। वह सरल सहज भाव से अपनी बात रखा करते थे। उनसे पहली मुलाकात जोधपुर में हुई थी। उस वक्त वह 'मैं बलवान' फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। यह मुलाकात मेरे लिए आगे का जुड़ाव भी बनी। एक बार जयपुर के रामबाग होटल में उन्होंने बुलाया। उनके साथ निर्देशक राजकुमार संतोषी भी थे। राजकुमार संतोषी ने उन्हें 'घायल' फिल्म की स्टोरी सुनाई। उसके बाद यह फिल्म 'सनी देओल' के लिए फाइनल हुई थी। इसके बाद धर्मेंद्र ने कहा था कि इस फिल्म के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर तुम ही हो। इसके बाद राजस्थान में उनकी कई फिल्म रिलीज की। बसंल ने कहा कि इसके बाद धर्मेंद का उनके घर आना जाना लगा रहा।