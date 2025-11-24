Dharmendra Passes Away: राजस्थान के इस शहर से था धर्मेंद्र का खास कनेक्शन, जब रामेश्वर डूडी को हराकर सभी को चौंका दिया था

साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बीकानेर सीट से धर्मेंद्र को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर डूडी को 57 हजार 175 मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। दिलचस्प बात यह रही कि धर्मेंद्र को बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों से इतनी बढ़त मिली कि वे समग्र रूप से विजयी हो गए, जबकि शेष सीटों पर वे पीछे रहे थे।