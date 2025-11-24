Dharmendra Passes Away: राजस्थान के इस शहर से था धर्मेंद्र का खास कनेक्शन, जब रामेश्वर डूडी को हराकर सभी को चौंका दिया था

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र। फाइल फोटो एएनआई
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार दोपहर निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। 89 साल के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली।
उनके निधन की खबर से फिल्म जगत के साथ ही देशभर में शोक की लहर दौड़ गई। राजस्थान में भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। धर्मेंद्र का राजस्थान से विशेष जुड़ाव रहा है। धर्मेंद्र वर्ष 2004 से 2009 तक बीकानेर से सांसद रहे थे।
साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बीकानेर सीट से धर्मेंद्र को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर डूडी को 57 हजार 175 मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। दिलचस्प बात यह रही कि धर्मेंद्र को बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों से इतनी बढ़त मिली कि वे समग्र रूप से विजयी हो गए, जबकि शेष सीटों पर वे पीछे रहे थे।
धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था, लेकिन उनका पारिवारिक मूल राजस्थान के झुंझुनूं जिले से जुड़ा बताया जाता है। बाद में उनका परिवार पंजाब में बस गया। धर्मेंद्र अक्सर कहा करते थे कि उन्हें राजस्थान की मिट्टी, लोग और संस्कृति बेहद प्रिय हैं।
धर्मेंद्र की कई लोकप्रिय फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में हुई थी। इनमें शोले के कुछ दृश्य जोधपुर के पास फिल्माए गए थे। जयपुर और जोधपुर के किलों में धरम वीर की शूटिंग हुई थी। इसके अलावा बागी, लोहा और फूल और पत्थर जैसी फिल्मों के कई दृश्य भी राजस्थान की लोकेशन पर फिल्माए गए थे।
धर्मेंद्र को राजस्थान में फिल्म और संस्कृति से जुड़े कई सम्मानों से नवाजा गया था। उन्हें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड भी प्रदान किया गया था। उनके निधन से भारतीय सिनेमा ने एक सशक्त और सादगी भरे कलाकार को खो दिया है, जिनकी अदाकारी और व्यक्तित्व दोनों ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी।
