Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Dharmendra Passes Away: राजस्थान के इस शहर से था धर्मेंद्र का खास कनेक्शन, जब रामेश्वर डूडी को हराकर सभी को चौंका दिया था

Bollywood Actor Dharmendra: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को निधन हो गया। 89 साल के धर्मेंद्र ने दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Nov 24, 2025

Bollywood-actor-Dharmendra-2

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र। फाइल फोटो एएनआई

Bollywood Actor Dharmendra Passes Away

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार दोपहर निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। 89 साल के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली।

उनके निधन की खबर से फिल्म जगत के साथ ही देशभर में शोक की लहर दौड़ गई। राजस्थान में भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। धर्मेंद्र का राजस्थान से विशेष जुड़ाव रहा है। धर्मेंद्र वर्ष 2004 से 2009 तक बीकानेर से सांसद रहे थे।

Dharmendra News - बीकानेर से जीते थे चुनाव

साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बीकानेर सीट से धर्मेंद्र को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर डूडी को 57 हजार 175 मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। दिलचस्प बात यह रही कि धर्मेंद्र को बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों से इतनी बढ़त मिली कि वे समग्र रूप से विजयी हो गए, जबकि शेष सीटों पर वे पीछे रहे थे।

धर्मेंद्र - जड़ों से जुड़ा रहा राजस्थान

धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था, लेकिन उनका पारिवारिक मूल राजस्थान के झुंझुनूं जिले से जुड़ा बताया जाता है। बाद में उनका परिवार पंजाब में बस गया। धर्मेंद्र अक्सर कहा करते थे कि उन्हें राजस्थान की मिट्टी, लोग और संस्कृति बेहद प्रिय हैं।

राजस्थान में हुई कई फिल्मों की शूटिंग

धर्मेंद्र की कई लोकप्रिय फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में हुई थी। इनमें शोले के कुछ दृश्य जोधपुर के पास फिल्माए गए थे। जयपुर और जोधपुर के किलों में धरम वीर की शूटिंग हुई थी। इसके अलावा बागी, लोहा और फूल और पत्थर जैसी फिल्मों के कई दृश्य भी राजस्थान की लोकेशन पर फिल्माए गए थे।

प्रदेश में मिले सम्मान

धर्मेंद्र को राजस्थान में फिल्म और संस्कृति से जुड़े कई सम्मानों से नवाजा गया था। उन्हें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड भी प्रदान किया गया था। उनके निधन से भारतीय सिनेमा ने एक सशक्त और सादगी भरे कलाकार को खो दिया है, जिनकी अदाकारी और व्यक्तित्व दोनों ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

धर्मेन्द्र

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 02:34 pm

Published on:

24 Nov 2025 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Dharmendra Passes Away: राजस्थान के इस शहर से था धर्मेंद्र का खास कनेक्शन, जब रामेश्वर डूडी को हराकर सभी को चौंका दिया था

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कुलिशजी से प्रेरणा लें, युवा भी तय करें जीवन का लक्ष्य: पुरोहित

श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिशजी के जन्म शताब्दी वर्ष पर व्यायानमाला के दौरान विचार व्यक्त करते मुख्य अतिथि एवं सभागार में मौजूद लोग।
बीकानेर

बीकानेर में पहली बार इंटरनेशनल ‘टूर डी थार’ रैली, दुनियाभर के 750 साइकिलिस्ट हुए शामिल, इतने लाख मिलेगा पुरस्कार

Tour de Thar Cycling Rally In Bikaner
बीकानेर

88 साल पहले रियासतकालीन ‘बीकानेर गोल्डन जुबली’ समारोह में भी हुआ था ‘घूमर’ नृत्य

बीकानेर

तालाबों का होगा पुनरुद्धार, बंद कुएं होंगे फिर से चालू

बीकानेर

आह्वान में खिलाड़ियों का जलवा, पहली बार ई-स्पोर्ट्स शामिल

रस्साकशी प्रतियोगिता
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.