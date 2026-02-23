‘यादव जी की लव स्टोरी’ विवाद पर खेसारी लाल का बयान आया सामने, बोले- घूंसखोर पंडत भी तो…

Khesari lal Yadav Statement On Yadav Ji Ki Love Story: भोजपुरी सिनेमा के 'ट्रेंडिंग स्टार' खेसारी लाल यादव अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के 'दोहरे रवैये' पर सीधा हमला बोला है। मामला फिल्मों के टाइटल और उनमें विशेष जाति के इस्तेमाल से जुड़ा है। हाल ही में फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' को लेकर शुरू हुआ विवाद एक विकराल रुप ले चुका है। ऐसे में इस विवाद में अब खेसारी लाल यादव भी कूद पड़े हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है।