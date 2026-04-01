Bhooth Bangla First Review: भूत और इंसानों के बीच दिखा ऐसा रिश्ता, डर के साथ-साथ आएगी हंसी, ट्रेड एनालिस्ट ने दिया ‘भूत बंगला’ का रिव्यू

Bhooth Bangla First Review: साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में शामिल 'भूत बंगला' रिलीज से पहले ही चर्चा का केंद्र बन चुकी है। फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है, जबकि इसके पेड प्रीव्यू 16 अप्रैल की रात से शुरू हो रहे हैं। रिलीज से पहले अब इस फिल्म का पहला रिव्यू सामने आया है। अक्षय कुमार, तब्बू और वामिका गब्बी स्टारर इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म को देखकर ट्रेड एक्सपर्ट ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।