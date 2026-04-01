ड्रेस की वजह से Oops मोमेंट का शिकार हुईं 50 की एकता कपूर, लोग बोले- नाइटी पहनना जरूरी था क्या

Ekta Kapoor Dress Malfunction: टीवी इंडस्ट्री की ‘सोप क्वीन’ कही जाने वाली एकता कपूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई नया शो या प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हाल ही में अटेंड किया गया एक इवेंट है जहां एकता पहुंची थीं। दरअसल हाल ही में वो अपनी खास दोस्त और अभिनेत्री अनीता हसनंदानी के 45वें जन्मदिन के जश्न में शामिल होने पहुंचीं, जहां उनकी ड्रेस और लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।