बॉलीवुड

आमिर खान ने गर्लफ्रेंड गौरी संग शादी पर किया बड़ा खुलासा, बोले- हम दोनों एक-दूसरे से…

Aamir Khan and Gauri Spratt Wedding: आमिर खान और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी जल्द लिव-इन में रहने वाले हैं। इस दौरान आमिर ने 2 तलाक के बाद तीसरी शादी पर बड़ी बात कही। उन्होंने क्या प्लान बताय आइये जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 22, 2026

Aamir Khan broke silence on already married to girlfriend Gauri Spratt after live in relationship

आमिर खान ने तीसरी शादी पर की बात

Aamir Khan and Gauri Spratt Wedding: आमिर खान की गिनती बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में होती है, वह अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार भी मांजरा निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने शादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।

आमिर खानके लिए यह समय काफी भागदौड़ भरा है। उन्होंने 'बॉलीवुड हंगामा' से बातचीत में बताया कि यह सब उनकी फिल्म 'हैप्पी पटेल' की रिलीज के ठीक बीच में हो रहा है। आमिर ने हंसते हुए कहा, "फिल्म की रिलीज और घर की शिफ्टिंग सब एक साथ हो रहा है, यह वाकई में पागलपन जैसा है।" '

आमिर खान ने गर्लफ्रेंड गौरी संग शादी पर कही बड़ी बात (Aamir Khan and Gauri Spratt Wedding)

आमिर खान ने आगे अपने और गौरी के रिश्ते की गहराई पर बात करते हुए थोड़े भावुक नजर आए। उन्होंने साफ किया कि वह और गौरी एक-दूसरे को लेकर काफी सीरियस हैं। आमिर ने कहा, "गौरी और मैं पार्टनर हैं। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। अगर शादी की बात करें, तो दिल से तो मैं उनसे पहले ही शादी कर चुका हूं और उन्हें अपनी पत्नी मान चुका हूं। अब इसे कानूनी रूप से औपचारिक बनाना है या नहीं, यह फैसला हम वक्त के साथ लेंगे।"

कौन हैं गौरी स्प्रैट? (Who is Gauri Spratt)

आमिर ने पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर पहली बार गौरी को मीडिया से मिलवाया था। उन्होंने बताया था कि वह दोनों एक-दूसरे को पिछले 25 सालों से जानते हैं, लेकिन करीब डेढ़ साल पहले ही दोनों के बीच दोबारा मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। गौरी एक 6 साल के बेटे की मां हैं। वह आमिर के ही प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रही हैं। गौरी का कहना है कि उन्हें आमिर में वह सब मिला, जिसकी तलाश उन्हें एक लाइफ पार्टनर में थी।

आमिर खान के हो चुके हैं 2 तलाक (Aamir Khan Divorce)

आमिर खान की निजी जिंदगी हमेशा से खुली किताब रही है। उनकी पहली शादी रीना दत्ता से 1986 में हुई थी और 2002 में दोनों का तलाक हो गया। जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद और इरा हैं। इसके बाद उन्होंने किरण राव से 2005 में शादी की और 2021 में अलग हो गए। इनसे भी जिनसे उनका एक बेटा आजाद है। खास बात यह है कि आमिर के अपनी दोनों पूर्व पत्नियों के साथ आज भी बहुत अच्छे संबंध हैं और वह अक्सर पारिवारिक कार्यक्रमों में साथ नजर आते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आमिर खान

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

22 Jan 2026 10:49 am

