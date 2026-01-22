आमिर खान ने गर्लफ्रेंड गौरी संग शादी पर किया बड़ा खुलासा, बोले- हम दोनों एक-दूसरे से…

आमिर खान ने आगे अपने और गौरी के रिश्ते की गहराई पर बात करते हुए थोड़े भावुक नजर आए। उन्होंने साफ किया कि वह और गौरी एक-दूसरे को लेकर काफी सीरियस हैं। आमिर ने कहा, "गौरी और मैं पार्टनर हैं। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। अगर शादी की बात करें, तो दिल से तो मैं उनसे पहले ही शादी कर चुका हूं और उन्हें अपनी पत्नी मान चुका हूं। अब इसे कानूनी रूप से औपचारिक बनाना है या नहीं, यह फैसला हम वक्त के साथ लेंगे।"