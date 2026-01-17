17 जनवरी 2026,

शनिवार

बॉलीवुड

पहले दिन ‘राहु-केतु’ पर भारी पड़ी आमिर की ‘हैप्पी पटेल’, जानें ‘धुरंधर’ का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Box Office Collection Report: शुक्रवार को सिनेमाघरों में दो नई बॉलीवुड फिल्मों 'राहु-केतु' और ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ ने दस्तक दी है। इसके अलावा एक हॉलीवुड फिल्म भी रिलीज हुई है। चलिए जानते हैं इन फिल्मों के अलावा 'धुरंधर' और 'द राजा साब' का कलेक्शन कितना पहुंचा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 17, 2026

Box Office Collection Report

Box Office Collection (सोर्स- इंस्टाग्राम)

Box Office Collection Report: शुक्रवार यानी 16 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर कई नई फिल्मों ने एक साथ दस्तक दी। बॉलीवुड की दो नई रिलीज ‘राहु-केतु’ और ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ के अलावा हॉलीवुड की हॉरर फिल्म ‘28 इयर्स लेटर: द बोन टेम्पल’ भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। हालांकि, नई फिल्मों के मुकाबले दर्शकों का झुकाव पहले से चल रही बड़ी फिल्मों की ओर ज्यादा नजर आया। आइए जानते हैं हर फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन अलग-अलग।

'राहु-केतु' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Rahu Ketu Box Office Collection)

पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म ‘राहु-केतु’ ने 16 जनवरी को सिनेमाघरों में एंट्री की। फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही, जिसका असर सीधे कलेक्शन पर दिखाई दिया। ओपनिंग डे पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1 करोड़ रुपये का ही बिजनेस कर पाई। कमजोर शुरुआत के चलते फिल्म के आगे के सफर पर सवाल खड़े हो गए हैं।

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का कलेक्शन (Happy Patel Box Office Collection)

आमिर खान के बैनर तले बनी फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ को लेकर पहले से अच्छी चर्चा थी। फिल्म में वीर दास, आमिर खान और मोना सिंह अहम किरदारों में नजर आए हैं। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। हालांकि यह आंकड़ा राहु-केतु से बेहतर रहा, लेकिन बड़ी ओपनिंग की उम्मीदों पर फिल्म खरी नहीं उतर सकी।

'28 इयर्स लेटर: द बोन टेम्पल' का भारत में कलेक्शन (28 Years Later Box Office Collection)

हॉलीवुड की हॉरर फिल्म ‘28 इयर्स लेटर: द बोन टेम्पल’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की। निया दा कोस्टा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राल्फ फिएनेस अहम भूमिका में हैं। पहले दिन भारत में फिल्म ने केवल 33 लाख रुपये का कलेक्शन किया। सीमित स्क्रीन और खास दर्शक वर्ग के चलते फिल्म की ओपनिंग कमजोर रही।

'द राजा साब' का आठवें दिन का बॉक्स ऑफिस हाल (The Raja Saab Box Office Collection)

साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत बनी हुई है। फिल्म ने रिलीज़ के आठवें दिन 3.50 करोड़ रुपये की कमाई की। इससे पहले फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 130.25 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था। आठवें दिन की कमाई को मिलाकर फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 133.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

'धुरंधर' की 43वें दिन भी मजबूत पकड़ (Dhurandhar Box Office Collection)

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर लंबी रेस की घोड़ी साबित हो रही है। रिलीज़ के 43वें दिन यानी छठे शुक्रवार को भी फिल्म ने 1.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 818.25 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। लगातार कई हफ्तों तक मजबूत कमाई करना फिल्म की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, शुक्रवार को रिलीज हुई नई फिल्मों की शुरुआत भले ही कमजोर रही हो, लेकिन 'द राजा साब' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों ने यह साफ कर दिया है कि दमदार स्टार पावर और कंटेंट के दम पर फिल्में लंबे समय तक दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकती हैं।

Updated on:

17 Jan 2026 10:21 am

Published on:

17 Jan 2026 10:20 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पहले दिन 'राहु-केतु' पर भारी पड़ी आमिर की 'हैप्पी पटेल', जानें 'धुरंधर' का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

