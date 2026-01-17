पहले दिन ‘राहु-केतु’ पर भारी पड़ी आमिर की ‘हैप्पी पटेल’, जानें ‘धुरंधर’ का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Box Office Collection Report: शुक्रवार यानी 16 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर कई नई फिल्मों ने एक साथ दस्तक दी। बॉलीवुड की दो नई रिलीज ‘राहु-केतु’ और ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ के अलावा हॉलीवुड की हॉरर फिल्म ‘28 इयर्स लेटर: द बोन टेम्पल’ भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। हालांकि, नई फिल्मों के मुकाबले दर्शकों का झुकाव पहले से चल रही बड़ी फिल्मों की ओर ज्यादा नजर आया। आइए जानते हैं हर फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन अलग-अलग।