ये कब हुआ…सिंगर Prakriti Kakar ने एंटरप्रेन्योर विनय आनंद संग गुपचुप रचाई शादी, फैंस रह गए दंग, देखें PHOTOS

इतना ही नहीं, तस्वीरें सामने आते ही कमेंट सेक्शन में बधाइयों का तांता लग गया, जिस पर एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने 'बधाई' लिखते हुए दिल वाला इमोजी शेयर किया, तो वहीं मानुषी छिल्लर ने लिखा, "कितना सुंदर, बधाई।" इंडस्ट्री के अन्य कई सितारों ने भी नवविवाहित जोड़े पर अपना प्यार लुटाया। बता दें, प्रकृति और विनय की सगाई अप्रैल 2025 में लंदन में हुई थी। ये एक सरप्राइज प्रपोजल था, जिसे विनय ने प्रकृति की बहनों आकृति और सुकृति कक्कड़ के साथ मिलकर प्लान किया था। प्रकृति ने बताया था कि वो वहां एक पारिवारिक शादी में शामिल होने गई थीं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विनय उन्हें प्रपोज करने वाले हैं।