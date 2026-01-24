20 साल पुराने गानों की वजह से सिंगर को नोटिस… कॉन्सर्ट पर होगा असर

Sunidhi Chauhan Concert Controversy: मशहूर प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान ने अपनी दमदार आवाज, सुपरहिट गानों और हर जॉनर में गाने की काबिलियत से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए हैं और आज वह न सिर्फ फिल्मों में बल्कि लाइव कॉन्सर्ट्स के जरिए भी दर्शकों का दिल जीत रही हैं। पर अब सुनिधि का एक अपकमिंग कॉन्सर्ट विवादों में आ गया है।