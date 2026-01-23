23 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

मिस्ट्री और सस्पेंस के बीच रेल की पटरियों पर भागती लड़की… क्या है पूरा मामला?

Taapsee Pannu In Assi: फिल्म ‘अस्सी’ ने अपनी अनाउंसमेंट से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। दमदार मोशन पोस्टर, सस्पेंस भरी प्रमोशन स्ट्रैटेजी यह फिल्म एक पावर-पैक्ड इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर के रूप में सामने आने वाली है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 23, 2026

Taapsee Pannu in 'Assi'

तापसी पन्नू फिल्म 'अस्सी' में (फोटो सोर्स: एक्स)

Taapsee Pannu In Assi: फिल्म ‘अस्सी’ ने अपनी अनाउंसमेंट के साथ ही सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है । पहले मेकर्स ने पोस्टर्स जारी किए और अब फिल्म का पहला मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। मोशन पोस्टर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म एक इंटेंस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर और हार्ड-हिटिंग कोर्टरूम ड्रामा होने वाली है।

फिल्म की मिस्ट्री स्ट्रैटेजी

मेकर्स ने शुरुआत से ही इस फिल्म को लेकर सस्पेंस बनाया है। बीते दिनों एक लाल बैकग्राउंड वाला पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें सिर्फ फिल्म का नाम और रिलीज डेट दिखाई गई थी। न तो स्टारकास्ट का खुलासा किया गया और न ही डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का नाम सामने आया। इस रहस्यमयी पोस्टर ने दर्शकों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था।

इसके बाद एक और पोस्टर के जरिए यह अनाउंस किया गया कि इस फिल्म का राइटर, क्रू का सबसे ज्यादा फीस लेने वाला मेंबर है। शायद यह पहला और अनोखा मामला है जब किसी फिल्म के मेकर्स ने स्टूडियो, डायरेक्टर या स्टारकास्ट से पहले अपने लेखक को सबसे अहम कड़ी के रूप में पेश किया हो और जहां फिल्म के राइटर को लीड एक्टर्स से भी ज्यादा फीस दी गई है। ध्यान देने वाली बात है की राइटर का नाम भी अभी तक रिवील नही किया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ‘अस्सी’ का मोशन पोस्टर

‘अस्सी’ के पोस्टर्स पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर चुके थे, और अब फिल्म का मोशन पोस्टर भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। मोशन पोस्टर में एक लड़की को रेल की पटरियों पर भागते हुए दिखाया गया है, जबकि उसके पीछे कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
पोस्टर पर लिखा टैगलाइन, “उस रात वो घर नहीं पहुंची”
मोशन पोस्टर के साथ मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, “हम भूल जाते हैं, हम माफ कर देते हैं, लेकिन इस बार नहीं।”

‘अस्सी’ का कॉन्सेप्ट, कास्ट और रिलीज डेट

यह फिल्म एक रिलेंटलेस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है, जो एक पावर-पैक्ड कोर्टरूम ड्रामा के रूप में सामने आती है। ‘मुल्क’ और ‘थप्पड़’ जैसी प्रभावशाली फिल्में देने के बाद निर्देशक अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू करीब 6 साल बाद एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं। फिल्म में कानी कुसरुति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और जीशान अय्यूब अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा भार्गव फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देते दिखाई देंगे।

‘अस्सी’ का टीजर सिनेमाघरों में ‘बॉर्डर 2’ के साथ अटैच कर रिलीज किया गया है। फिल्म का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है, जबकि इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अनुभव सिन्हा ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में वर्ल्डवाइड रिलीज होगी।

तापसी पन्नू

