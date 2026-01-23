मिस्ट्री और सस्पेंस के बीच रेल की पटरियों पर भागती लड़की… क्या है पूरा मामला?

इसके बाद एक और पोस्टर के जरिए यह अनाउंस किया गया कि इस फिल्म का राइटर, क्रू का सबसे ज्यादा फीस लेने वाला मेंबर है। शायद यह पहला और अनोखा मामला है जब किसी फिल्म के मेकर्स ने स्टूडियो, डायरेक्टर या स्टारकास्ट से पहले अपने लेखक को सबसे अहम कड़ी के रूप में पेश किया हो और जहां फिल्म के राइटर को लीड एक्टर्स से भी ज्यादा फीस दी गई है। ध्यान देने वाली बात है की राइटर का नाम भी अभी तक रिवील नही किया गया है।