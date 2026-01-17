शौहर के कहने पर मुस्लिम अभिनेत्री ने छोड़ा बॉलीवुड? सालों बाद सना खान ने बताया सच

Sana Khan Reveals Truth About Quitting Bollywood: एक समय बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम रहीं सना खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका वह फैसला, जिसने साल 2020 में उनके फैंस को चौंका दिया था। करियर के शिखर पर रहते हुए सना ने अचानक ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सैयद से शादी कर ली। बीते वर्षों में सोशल मीडिया पर लगातार यह चर्चा होती रही कि सना ने यह कदम पति के दबाव और ब्रेनवॉश के कारण उठाया। अब करीब छह साल बाद सना खान ने खुद सामने आकर इन तमाम दावों पर खुलकर बात की है।