शौहर के कहने पर मुस्लिम अभिनेत्री ने छोड़ा बॉलीवुड? सालों बाद सना खान ने बताया सच

Sana Khan Reveals Truth About Quitting Bollywood ( सोर्स-sanakhaan21)
Sana Khan Reveals Truth About Quitting Bollywood: एक समय बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम रहीं सना खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका वह फैसला, जिसने साल 2020 में उनके फैंस को चौंका दिया था। करियर के शिखर पर रहते हुए सना ने अचानक ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सैयद से शादी कर ली। बीते वर्षों में सोशल मीडिया पर लगातार यह चर्चा होती रही कि सना ने यह कदम पति के दबाव और ब्रेनवॉश के कारण उठाया। अब करीब छह साल बाद सना खान ने खुद सामने आकर इन तमाम दावों पर खुलकर बात की है।
हाल ही में एक बातचीत के दौरान सना खान ने अभिनेत्री रश्मि देसाई से अपने जीवन के इस बड़े फैसले पर दिल खोलकर चर्चा की। रश्मि के पॉडकास्ट में सना ने साफ शब्दों में कहा कि बॉलीवुड छोड़ने और शादी करने का फैसला पूरी तरह उनका अपना था। इसमें न तो किसी का दबाव था और न ही किसी तरह की जबरदस्ती। उन्होंने बताया कि उनके जीवन में उस दौर में अंदरूनी बदलाव आ रहे थे और वह खुद को एक नई दिशा में जाते हुए महसूस कर रही थीं।
सना ने अपनी शादी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी शादी पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी। इस बारे में केवल उनके माता-पिता और ससुराल वालों को जानकारी थी। यहां तक कि मेहंदी लगाने वाली आर्टिस्ट को भी दूल्हे का नाम नहीं पता था। सना ने मेहंदी में दूल्हे का नाम लिखवाने से भी मना कर दिया था। उनके मुताबिक, वह इस खास पल को सिर्फ निजी रखना चाहती थीं।
ऑनलाइन ट्रोल्स द्वारा लगाए गए ब्रेनवॉश के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सना ने कहा कि किसी इंसान को बदलना इतना आसान नहीं होता, जब तक वह खुद न चाहे। उन्होंने बताया कि उनके लिए यह फैसला शोहरत या पैसे से जुड़ा नहीं था, बल्कि मानसिक शांति की तलाश से जुड़ा था। सना के शब्दों में, इंसान के पास नाम, दौलत और पहचान हो सकती है, लेकिन अंत में हर कोई सुकून ही ढूंढता है।
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ उन्होंने यह सीखा कि गलत माहौल में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जीवन के अनुभवों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि उनके लिए क्या सही है। यही वजह है कि आज वह अपने पति के साथ अपने रिश्ते को बेहद कीमती मानती हैं और खुद को खुश और संतुष्ट महसूस करती हैं।
गौरतलब है कि सना खान ने ‘जय हो’, ‘टॉयलेट: एक प्रेम कथा’ जैसी फिल्मों और वेब सीरीज ‘स्पेशल ओप्स’ में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई थी। आज वह दो बेटों की मां हैं और अपने नए जीवन से पूरी तरह संतुष्ट नजर आती हैं। सना का यह खुलासा उन तमाम अटकलों पर विराम लगाता है, जिनमें उनके फैसले को किसी और की सोच का नतीजा बताया जाता रहा।
