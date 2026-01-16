बॉयफ्रेंड के सामने एक्स हसबैंड ऋतिक से बात कर रही थीं सुजैन, अर्सलान गोनी ने तुरंत छीना फोन, हो गए ट्रोल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सुजैन खान एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त फोन पर किसी से बातचीत कर रही होती हैं। तभी अर्सलान गोनी मजाकिया अंदाज में उनका फोन छीन लेते हैं। जैसे ही कैमरा फोन की स्क्रीन पर जाता है, वीडियो कॉल पर ऋतिक रोशन नजर आते हैं। यह देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं, जबकि सुजैन और अर्सलान के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है। सुजैन को एक्स हसबैंड ऋतिक से वीडियो कॉल पर बात करते देख अर्सलान का यूं मजाकिया अंदाज में फोन खींचना लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने तरह-तरह के रिएक्शन्स देना शुरू कर दिया।