ऑस्कर में छाई भारतीय कारीगरी… जाना रॉबर्ट्स रासी ने पहनी 2000 घंटों में बनी ये ड्रेस

जाना ने जो क्रॉप टॉप पहना था, वह केवल एक परिधान नहीं बल्कि कला का एक अनूठा नमूना था। सिल्क ब्रोकेड के कपड़े पर तैयार किए गए इस ब्लाउज का डिजाइन पारंपरिक 'इकात' (Ikat) शैली से प्रेरित था। इकात एक ऐसी प्राचीन तकनीक है जिसमें धागों को बुनाई से पहले बांधकर रंगा जाता है, जिससे कपड़े पर धुंधले लेकिन बेहद खूबसूरत जियोमेट्रिक (Geometric) पैटर्न उभरते हैं। उभरे हुए कंधों (Strong Shoulders) वाले इस क्रॉप टॉप ने भारतीय परंपरा को एक ग्लोबल और मॉडर्न लुक दिया है।