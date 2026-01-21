पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हाथों में हाथ डाल स्पॉट हुईं सिंगर, बिना शादी किए बनी थीं मां, तस्वीरों से मची सनसनी

Katy Perry Spotted With Justin Trudeau: मनोरंजन और राजनीति की दुनिया जब एक-दूसरे से टकराती है, तो सुर्खियां अपने आप बन जाती हैं। इन दिनों ऐसी ही एक जोड़ी चर्चा में है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और उत्सुक भी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली हॉलीवुड गायिका कैटी पेरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री की नजदीकियां अब खुलकर सामने आने लगी हैं। हाल ही में दोनों एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में साथ नजर आए, जहां उनका अंदाज किसी से छिपा नहीं रह सका।