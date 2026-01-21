पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हाथों में हाथ डाल स्पॉट हुईं सिंगर, बिना शादी किए बनी थीं मां, तस्वीरों से मची सनसनी

Katy Perry Spotted With Justin Trudeau (सोर्स इंस्टाग्राम- tahirjasus2)
Katy Perry Spotted With Justin Trudeau: मनोरंजन और राजनीति की दुनिया जब एक-दूसरे से टकराती है, तो सुर्खियां अपने आप बन जाती हैं। इन दिनों ऐसी ही एक जोड़ी चर्चा में है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और उत्सुक भी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली हॉलीवुड गायिका कैटी पेरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री की नजदीकियां अब खुलकर सामने आने लगी हैं। हाल ही में दोनों एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में साथ नजर आए, जहां उनका अंदाज किसी से छिपा नहीं रह सका।
स्विट्जरलैंड के डावोस शहर में आयोजित एक वैश्विक सम्मेलन के दौरान जब पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मंच पर पहुंचे, तो उनके साथ हाथों में हाथ डाले दिखीं कैटी पेरी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। कैमरों ने जैसे ही इस जोड़ी को कैद किया, तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। कार्यक्रम के दौरान भी दोनों एक-दूसरे के साथ कन्फर्टेबल नजर आए। देखते ही देखते ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गईं। पैपराजी पेज 'ताहिर जासूस' ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया।
हालांकि बीते कुछ महीनों से दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन ये पहला मौका था जब वो किसी बड़े सार्वजनिक आयोजन में साथ दिखाई दिए। इससे पहले दोनों को वेकेशन्स और डिनर के दौरान देखा गया था, लेकिन इस बार खुले मंच पर उनकी मौजूदगी ने उनके रिश्ते पर लगभग मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि दोनों ने पिछले साल अक्टूबर में अपने रिश्ते को निजी तौर पर स्वीकार किया था।
ये कोई पहली बार नहीं है जब इस गायिका की निजी जिंदगी सुर्खियों में आई हो। इससे पहले उनका नाम हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऑरलैंडो ब्लूम के साथ जुड़ा था। दोनों की मुलाकात साल 2016 में हुई थी और कुछ ही समय में रिश्ता गहराता चला गया। तीन साल बाद दोनों ने सगाई भी कर ली थी और शादी से पहले ही एक बेटी के माता-पिता बने। हालांकि बाद में यह रिश्ता टूट गया और साल 2025 में दोनों ने अलग होने की घोषणा कर दी।
बिना शादी के मां बनने को लेकर भी इस गायिका ने खुलकर बात की थी और हमेशा अपनी बेटी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बताया है। अब नए रिश्ते की खबरों के बाद उनके प्रशंसक फिर से उन्हें खुश देखना चाहते हैं।
वहीं दूसरी ओर, पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री ने भी कुछ साल पहले अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त किया था। लगभग 18 साल की शादी के बाद उन्होंने साल 2023 में तलाक लिया। तलाक के बाद वो अक्सर अपने बच्चों और निजी जीवन को लेकर चर्चा में रहे। माना जा रहा है कि इसी दौर में उनकी मुलाकात इस मशहूर गायिका से हुई और दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।
बड़ी खबरेंView All
हॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग