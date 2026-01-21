इंटीमेट सीन पर बवाल! टेलर स्विफ्ट की ब्लेक लाइवली संग प्राइवेट चैट, कट के बाद भी एक्टर पर Kiss करने का आरोप

इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी, जब अभिनेत्री ब्लेक लाइवली ने फिल्म के निर्देशक जस्टिन बाल्डोनी पर शूटिंग के दौरान यौन उत्पीड़न, बदले की भावना और असहज माहौल बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। बाल्डोनी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और पलटकर लाइवली, उनके पति रयान रेनॉल्ड्स और उनके करीबी लोगों पर मानहानि और दबाव बनाकर फायदा उठाने का मुकदमा दर्ज करा दिया। डायरेक्टर के साथ-साथ जस्टिन इस फिल्म में एक्टर भी थे। ब्लेक लाइवली ने जस्टिन पर आरोप लगाया कि सीन कट होने के बाद भी वो जबरदस्ती उन्हें किस करते रहे।