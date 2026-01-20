फिल्मों में अब कभी नहीं दिखेंगे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस लियुंग, 77 की उम्र में निधन… वजह जान हो जाएंगे हैरान

जैकी चैन ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ और सच कहूं तो मैं मानना भी नहीं चाहता था। ब्रूस लियुंग हमेशा से ‘कुंग-फू’ के महान उस्ताद रहे हैं। उन्हें पारंपरिक मार्शल आर्ट की कई विधाओं में कमाल की महारत थी और हर स्टाइल में उनकी अपनी अलग पहचान थी। उन्होंने जो भी सीखा, उसे फिल्मों और टीवी में बेहतरीन तरीके से दिखाया और एक शानदार एक्शन डायरेक्टर बने। एक एक्टर के तौर पर भी उन्होंने कई ऐसे रोल किए, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया और हम साथी कलाकारों ने भी उनका बहुत सम्मान किया।