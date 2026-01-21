अचानक लापता हुई जवान लड़की…2 घंटे 19 मिनट दिमाग रहेगा सुन्न, इस क्राइम थ्रिलर में होश उड़ा देने वाला क्लाइमैक्स

Kalamkaval Movie (सोर्स- एक्स)
Best Crime Thriller Movie: सोचिए, एक कहानी जो देखने के कुछ ही मिनटों में आपको अपनी गिरफ्त में ले ले, जहां हर सीन के साथ रहस्य और गहराता जाए और हर सुराग पहले से बड़ा धोखा साबित हो। हाल के समय में ओटीटी पर आई एक साउथ क्राइम थ्रिलर ठीक ऐसा ही अनुभव देती है। ये फिल्म न सिर्फ आपको चौंकाती है, बल्कि समाज, अपराध और इंसानी मानसिकता की उन परतों को भी खोलती है, जिनके बारे में सोचना तक बेचैन कर देता है।
कहानी की शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है, जो देखने में बेहद साधारण लगती है। एक जवान लड़की अचानक लापता हो जाती है और मामला पुलिस के पास पहुंचता है। शुरुआती जांच में यह केस सीधा-सादा लगता है, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी कई चौंकाने वाले मोड़ों से गुजरती है। एक के बाद एक घटनाएं आपस में जुड़ने लगती हैं और दर्शक समझ ही नहीं पाता कि सच क्या है और झूठ क्या।
इस केस की जिम्मेदारी केरल पुलिस की स्पेशल ब्रांच के एक अधिकारी को सौंपी जाती है, जो पूरी ईमानदारी से मामले की तह तक जाना चाहता है। इसी दौरान तमिलनाडु क्राइम ब्रांच का एक तेज और रहस्यमयी अफसर जांच में शामिल होता है। दोनों अधिकारियों की सोच, काम करने का तरीका और अतीत अलग-अलग है, लेकिन मकसद एक ही- सच्चाई तक पहुंचना। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कहानी एक ऐसे खतरनाक अपराधी की ओर इशारा करने लगती है, जो सिर्फ कानून ही नहीं, इंसानियत को भी चुनौती देता है।
फिल्म में मॉलिवुड सुपरस्टार ममूटी का किरदार सबसे बड़ा सरप्राइज है। शांत चेहरा, गहरी आंखें और सीमित डायलॉग्स में भी डर पैदा कर देने वाला उनका अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उनके साथ बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, जिससे कहानी और ज्यादा विश्वसनीय लगती है। हर किरदार की मौजूदगी कहानी को आगे बढ़ाती है और कोई भी सीन गैरजरूरी नहीं लगता।
निर्देशक ने सस्पेंस को धीरे-धीरे बिल्ड किया है। फिल्म तेज रफ्तार नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता और माहौल दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। कई ऐसे सीन हैं, जहां बिना किसी डायलॉग के सिर्फ म्यूजिक और कैमरा वर्क से डर और बेचैनी पैदा की गई है।
साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। सीमित बजट में बनी इस क्राइम थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई की। अब करीब 40 दिनों के थिएटर रन के बाद यह फिल्म 16 जनवरी 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है, जहां इसे नया दर्शक वर्ग मिल रहा है।
अगर आप सोच रहे हैं कि यह कौन-सी फिल्म है, तो बता दें कि ये ममूटी की चर्चित क्राइम थ्रिलर ‘कलामकावल’ है। सच्ची घटना से प्रेरित यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है, जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। क्राइम और सस्पेंस के शौकीनों के लिए यह एक मिस न करने वाली फिल्म है।
बड़ी खबरेंView All
टॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग