21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

अचानक लापता हुई जवान लड़की…2 घंटे 19 मिनट दिमाग रहेगा सुन्न, इस क्राइम थ्रिलर में होश उड़ा देने वाला क्लाइमैक्स

Best Crime Thriller Movie: एक जवान लड़की अचानक लापता हो जाती है और मामला पुलिस के पास पहुंचता है। शुरुआती जांच में यह केस सीधा-सादा लगता है, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी कई चौंकाने वाले मोड़ों से गुजरती है। क्या है पूरा मामला, चलिए जाने हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 21, 2026

Best Crime Thriller Movie

Kalamkaval Movie (सोर्स- एक्स)

Best Crime Thriller Movie: सोचिए, एक कहानी जो देखने के कुछ ही मिनटों में आपको अपनी गिरफ्त में ले ले, जहां हर सीन के साथ रहस्य और गहराता जाए और हर सुराग पहले से बड़ा धोखा साबित हो। हाल के समय में ओटीटी पर आई एक साउथ क्राइम थ्रिलर ठीक ऐसा ही अनुभव देती है। ये फिल्म न सिर्फ आपको चौंकाती है, बल्कि समाज, अपराध और इंसानी मानसिकता की उन परतों को भी खोलती है, जिनके बारे में सोचना तक बेचैन कर देता है।

फिल्म की कहानी

कहानी की शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है, जो देखने में बेहद साधारण लगती है। एक जवान लड़की अचानक लापता हो जाती है और मामला पुलिस के पास पहुंचता है। शुरुआती जांच में यह केस सीधा-सादा लगता है, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी कई चौंकाने वाले मोड़ों से गुजरती है। एक के बाद एक घटनाएं आपस में जुड़ने लगती हैं और दर्शक समझ ही नहीं पाता कि सच क्या है और झूठ क्या।

जब जांच बन जाती है खौफनाक पहेली

इस केस की जिम्मेदारी केरल पुलिस की स्पेशल ब्रांच के एक अधिकारी को सौंपी जाती है, जो पूरी ईमानदारी से मामले की तह तक जाना चाहता है। इसी दौरान तमिलनाडु क्राइम ब्रांच का एक तेज और रहस्यमयी अफसर जांच में शामिल होता है। दोनों अधिकारियों की सोच, काम करने का तरीका और अतीत अलग-अलग है, लेकिन मकसद एक ही- सच्चाई तक पहुंचना। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कहानी एक ऐसे खतरनाक अपराधी की ओर इशारा करने लगती है, जो सिर्फ कानून ही नहीं, इंसानियत को भी चुनौती देता है।

ममूटी का रहस्यमयी अंदाज

फिल्म में मॉलिवुड सुपरस्टार ममूटी का किरदार सबसे बड़ा सरप्राइज है। शांत चेहरा, गहरी आंखें और सीमित डायलॉग्स में भी डर पैदा कर देने वाला उनका अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उनके साथ बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, जिससे कहानी और ज्यादा विश्वसनीय लगती है। हर किरदार की मौजूदगी कहानी को आगे बढ़ाती है और कोई भी सीन गैरजरूरी नहीं लगता।

फिल्म का निर्देशन

निर्देशक ने सस्पेंस को धीरे-धीरे बिल्ड किया है। फिल्म तेज रफ्तार नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता और माहौल दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। कई ऐसे सीन हैं, जहां बिना किसी डायलॉग के सिर्फ म्यूजिक और कैमरा वर्क से डर और बेचैनी पैदा की गई है।

थिएटर से ओटीटी तक का सफर

साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। सीमित बजट में बनी इस क्राइम थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई की। अब करीब 40 दिनों के थिएटर रन के बाद यह फिल्म 16 जनवरी 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है, जहां इसे नया दर्शक वर्ग मिल रहा है।

ये फिल्म है 'कलामकावल'

अगर आप सोच रहे हैं कि यह कौन-सी फिल्म है, तो बता दें कि ये ममूटी की चर्चित क्राइम थ्रिलर ‘कलामकावल’ है। सच्ची घटना से प्रेरित यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है, जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। क्राइम और सस्पेंस के शौकीनों के लिए यह एक मिस न करने वाली फिल्म है।

ये भी पढ़ें

वरुण धवन की ट्रोलिंग पर सुनील शेट्टी का बड़ा बयान, बोले- ‘क्या किसी ने फिल्म देखी है?’
बॉलीवुड
Varun Dhawan Photos Border 2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Jan 2026 09:21 am

Published on:

21 Jan 2026 09:20 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / अचानक लापता हुई जवान लड़की…2 घंटे 19 मिनट दिमाग रहेगा सुन्न, इस क्राइम थ्रिलर में होश उड़ा देने वाला क्लाइमैक्स

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मेरे पास पति नहीं’, पवन कल्याण की पूर्व पत्नी रेणु देसाई ने क्यों कही ये बात, बोलीं- मैं चिल्लाऊंगी और बताऊंगी…

Pawan Kalyan Ex Wife Renu Desai on Trolling
टॉलीवुड

‘धुरंधर’ की सारा अर्जुन का धड़कता है इस एक्टर के लिए दिल, जिसकी 2026 में होने वाली है शादी

Dhurandhar Actress Sara Arjun crush and favourite actor is Vijay Deverakonda
टॉलीवुड

‘धुरंधर’ की एक्ट्रेस सारा अर्जुन अब ‘Euphoria’ में काटेंगी गदर, फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर हुआ रिलीज

Euphoria Trailer Out
टॉलीवुड

‘वो प्रेग्नेंट थी और…’, बेटी के साथ हुई धोखाधड़ी पर छलका इस अभिनेता का दर्द, झूठे केस का किया खुलासा

Actor Krishna Kumar on Daughter Diya Krishna
टॉलीवुड

थलापति विजय की बढ़ी मुश्किलें, ‘जन नायकन’ को नहीं मिली हरी झंडी, अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया मना

jana nayagan row supreme court refuses cbfc clearance vijay film madras hc decision
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.