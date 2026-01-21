अचानक लापता हुई जवान लड़की…2 घंटे 19 मिनट दिमाग रहेगा सुन्न, इस क्राइम थ्रिलर में होश उड़ा देने वाला क्लाइमैक्स

इस केस की जिम्मेदारी केरल पुलिस की स्पेशल ब्रांच के एक अधिकारी को सौंपी जाती है, जो पूरी ईमानदारी से मामले की तह तक जाना चाहता है। इसी दौरान तमिलनाडु क्राइम ब्रांच का एक तेज और रहस्यमयी अफसर जांच में शामिल होता है। दोनों अधिकारियों की सोच, काम करने का तरीका और अतीत अलग-अलग है, लेकिन मकसद एक ही- सच्चाई तक पहुंचना। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कहानी एक ऐसे खतरनाक अपराधी की ओर इशारा करने लगती है, जो सिर्फ कानून ही नहीं, इंसानियत को भी चुनौती देता है।