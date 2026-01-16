2 घंटे 19 मिनट तक थिएटर के तहलका मचाने के बाद, OTT पर खौफनाक सीरियल किलर की तलाश है जारी

दरअसल, 2 घंटे 19 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म 16 जनवरी 2026 यानी आज OTT Sony LIV पर स्ट्रीम हो गई है। थिएटर में 40 दिनों तक सफल पेशकश के बाद मेकर्स ने इसे डिजिटल दर्शकों के लिए उपलब्ध करा दिया है। अगर 'कलामकावल' की कहानी की बात करें तो ये एक उलझी हुई पहेली की तरह है। इसकी शुरुआत केरल पुलिस की स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर जयकृष्णन (विनायकन) से होती है, जो एक लापता लड़की के मामले की जांच कर रहा है। बता दें, शुरुआत में इसे एक साधारण अपहरण माना जा रहा था, वो धीरे-धीरे एक खूंखार सीरियल किलर और सांप्रदायिक साजिश की ओर मुड़ जाता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब तमिलनाडु क्राइम ब्रांच के ऑफिसर स्टैनली दास (ममूटी) की एंट्री होती है। ममूटी ने इसमें एक बेहद रहस्यमयी और कड़क ऑफिसर का किरदार निभाया है, जो इस पूरे केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।