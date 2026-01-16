16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मनोरंजन

2 घंटे 19 मिनट तक थिएटर के तहलका मचाने के बाद, OTT पर खौफनाक सीरियल किलर की तलाश है जारी

Serial Killer Movie: 2 घंटे 19 मिनट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 83 करोड़ रुपये की कमाई कर दर्शकों का दिल जीता है। अब ये सिनेमाई सफलता OTT प्लेटफॉर्म पर नए अंदाज में सामने आने के लिए तैयार है, जहां एक खौफनाक सीरियल किलर की तलाश में रोमांचक और रहस्यमय सफर को दिखाया जाएगा।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 16, 2026

kalamkaval movie

kalamkaval movie (सोर्स: IMDb)

Serial Killer Movie: साउथ सिनेमा के मेगास्टार ममूटी की हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कलामकावल' (Kalamkaval) ने थ्रिलर में धमाल मचाने के बाद अब OTT पर दस्तक दे दी है। 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों और क्रिटिक्स की पहली पसंद बनी है और अब उन फैंस के लिए गुडन्यूज है जो इसे थिएटर में नहीं देख पाए थे।

OTT पर खौफनाक सीरियल किलर की तलाश

दरअसल, 2 घंटे 19 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म 16 जनवरी 2026 यानी आज OTT Sony LIV पर स्ट्रीम हो गई है। थिएटर में 40 दिनों तक सफल पेशकश के बाद मेकर्स ने इसे डिजिटल दर्शकों के लिए उपलब्ध करा दिया है। अगर 'कलामकावल' की कहानी की बात करें तो ये एक उलझी हुई पहेली की तरह है। इसकी शुरुआत केरल पुलिस की स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर जयकृष्णन (विनायकन) से होती है, जो एक लापता लड़की के मामले की जांच कर रहा है। बता दें, शुरुआत में इसे एक साधारण अपहरण माना जा रहा था, वो धीरे-धीरे एक खूंखार सीरियल किलर और सांप्रदायिक साजिश की ओर मुड़ जाता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब तमिलनाडु क्राइम ब्रांच के ऑफिसर स्टैनली दास (ममूटी) की एंट्री होती है। ममूटी ने इसमें एक बेहद रहस्यमयी और कड़क ऑफिसर का किरदार निभाया है, जो इस पूरे केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

ममूटी के दमदार अभिनय के शौकीन

इतना ही नहीं, जिथिन के जोश के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में स्टारकास्ट की लंबी फेहरिस्त है। ममूटी और विनायकन के साथ इसमें राजिशा विजयन (दिव्या), मालविका मोहनन (श्रुति), गायत्री अरुण, श्रुति रामचंद्र और कुंचन जैसे स्टार्स ने अपनी अदाकारी से जान डाली है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सिंगर मुजीब मजीद ने तैयार किया है, जिसकी रील सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।

'कलामकावल' का बजट सिर्फ 29 करोड़ रुपये था, लेकिन इसकी कमाई ने सबको चौंका दिया। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 83 करोड़ रुपये (82.02 करोड़) का कलेक्शन किया और इसने भारत में 37.1 करोड़ और विदेशों में 38.25 करोड़ की दमदार कमाई की लेकिन 'भीष्म पर्वम' के बाद ये ममूटी के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। अगर आप सस्पेंस, थ्रिलर और ममूटी के दमदार अभिनय के शौकीन हैं, तो आपको ये फिल्म जरूर देनी चाहिए।

