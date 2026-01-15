एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा…OTT पर आ गया है फुल पैसा वसूल कंटेंट, जो बढ़ाने वाला है सस्पेंस

हॉलीवुड के सुपरस्टार मैट डेमन और बेन एफ्लेक की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आई है। बता दें, 'द रिप' एक हाई-स्टेक क्राइम थ्रिलर है, जो सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो, मियामी की एक नारकोटिक्स टीम से जुड़ी है, जिसे एक रेड के दौरान लाखों डॉलर कैश मिलते हैं। ये पैसा पूरी टीम के बीच वफादारी और ईमानदारी की परीक्षा लेता है, जो काफी मजेदार है।