15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा…OTT पर आ गया है फुल पैसा वसूल कंटेंट, जो बढ़ाने वाला है सस्पेंस

Friday OTT Releases: OTT प्लेटफॉर्म पर अब एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा का ऐसा धमाकेदार कॉम्बो आ गया है, जो दर्शकों को पूरा पैसा वसूल मनोरंजन देंगे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 15, 2026

Friday OTT Releases

Friday OTT Releases( सोर्स: IMDb)

Friday OTT Releases: अगर आप इस वीकेंड घर पर बैठकर धमाकेदार फिल्मों और सीरीज का मजा लेना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। इस शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 यानी कल OTT पर एंटरटेनमेट का जबरदस्त धमाका होने वाला है। इस वीकेंड वॉर ड्रामा से लेकर एडल्ट कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर तक, हर तरह का कंटेंट रिलीज हो रहा है, जिसके देख आप अपने सीट से उठ नहीं पाओगे।

120 बहादुर (120 Bahadur)
कहां देखें- Amazon Prime Video

बॉलीवुड स्टार फरहान अख्तर की ये एक ऐतिहासिक वॉर ड्रामा फिल्म है, जिसे 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान हुई 'रेजांग ला' की फेमस लड़ाई पर बेस्ड है। इसमें फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे 120 भारतीय सैनिकों ने हाड़ कंपाने वाली ठंड में 3,000 चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था।

द रिप (The Rip)
कहां देखें- Netflix

हॉलीवुड के सुपरस्टार मैट डेमन और बेन एफ्लेक की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आई है। बता दें, 'द रिप' एक हाई-स्टेक क्राइम थ्रिलर है, जो सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो, मियामी की एक नारकोटिक्स टीम से जुड़ी है, जिसे एक रेड के दौरान लाखों डॉलर कैश मिलते हैं। ये पैसा पूरी टीम के बीच वफादारी और ईमानदारी की परीक्षा लेता है, जो काफी मजेदार है।

मस्ती 4 (Masti 4)
कहां देखें- ZEE5

एडल्ट कॉमेडी के शौकीनों के लिए 'मस्ती' फ्रैंचाइजी का चौथा हिस्सा रिलीज हो रहा है। बता दें, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी एक बार फिर अपनी पत्नियों से 'लव वीजा' लेकर मौज-मस्ती करने निकलती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पत्नियां भी वही रास्ता अपना लेती हैं।

भा भा बा (Bha Bha Ba)
कहां देखें- ZEE5

ये एक मलयाली एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जो हिंदी में भी उपलब्ध हो सकती है। इसमें साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल, दिलीप और विनीत श्रीनिवासन नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए मुख्यमंत्री के अपहरण की योजना बनाता है।

गुर्रम पापी रेड्डी ( Gurram Paapi Reddy)
कहां देखें- ZEE5

अगर आपको डार्क क्राइम कॉमेडी पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए है। फिल्म में एक ठग 3 लोगों को कब्र से लाश बदलने के एक अजीब काम पर लगाता है, लेकिन वे एक शाही परिवार के संपत्ति विवाद में फंस जाते हैं। फिल्म में फेमस कॉमेडियन ब्रह्मानंदम भी अहम रोल में हैं, जो काफी दिलचस्प रोल में हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

15 Jan 2026 05:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा…OTT पर आ गया है फुल पैसा वसूल कंटेंट, जो बढ़ाने वाला है सस्पेंस

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं कहता हूं, हम ये जंग जीतेंगे…’, सनी देओल की दहाड़ के साथ रिलीज हुआ ‘Border 2’ का धमाकेदार ट्रेलर

Border 2 Trailer Out
बॉलीवुड

वरुण धवन ने उड़ाया खुद का ही मजाक, ‘बॉर्डर 2’ के मीम पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान…

Varun Dhawan
बॉलीवुड

फौजी की आवाज में ‘बॉर्डर 2’ का ‘घर कब आओगे…’ गाना सुन भावुक हुए सनी देओल

Sunny Deol Insta story
बॉलीवुड

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन
बॉलीवुड

अच्छे चेहरे देखें, चश्मा नहीं लगेगा… JLF में जावेद अख्तर के बेबाक बोल- सेक्युलर का कोई क्रैश कोर्स नहीं

JLF 2026, Jaipur Literature Festival, Jaipur Lit Fest, Javed Akhtar, Varisha Farasat, Bollywood lyricist, script writer, Hindi literature, Indian cinema, film industry, भाषा पर चर्चा, समाज पर चर्चा, सेक्युलरिज्म, उर्दू, संस्कृत, तमिल भाषा, Jaipur event, होटल
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.