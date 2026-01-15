एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा…OTT पर आ गया है फुल पैसा वसूल कंटेंट, जो बढ़ाने वाला है सस्पेंस

Friday OTT Releases( सोर्स: IMDb)
Friday OTT Releases: अगर आप इस वीकेंड घर पर बैठकर धमाकेदार फिल्मों और सीरीज का मजा लेना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। इस शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 यानी कल OTT पर एंटरटेनमेट का जबरदस्त धमाका होने वाला है। इस वीकेंड वॉर ड्रामा से लेकर एडल्ट कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर तक, हर तरह का कंटेंट रिलीज हो रहा है, जिसके देख आप अपने सीट से उठ नहीं पाओगे।
बॉलीवुड स्टार फरहान अख्तर की ये एक ऐतिहासिक वॉर ड्रामा फिल्म है, जिसे 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान हुई 'रेजांग ला' की फेमस लड़ाई पर बेस्ड है। इसमें फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे 120 भारतीय सैनिकों ने हाड़ कंपाने वाली ठंड में 3,000 चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था।
हॉलीवुड के सुपरस्टार मैट डेमन और बेन एफ्लेक की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आई है। बता दें, 'द रिप' एक हाई-स्टेक क्राइम थ्रिलर है, जो सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो, मियामी की एक नारकोटिक्स टीम से जुड़ी है, जिसे एक रेड के दौरान लाखों डॉलर कैश मिलते हैं। ये पैसा पूरी टीम के बीच वफादारी और ईमानदारी की परीक्षा लेता है, जो काफी मजेदार है।
एडल्ट कॉमेडी के शौकीनों के लिए 'मस्ती' फ्रैंचाइजी का चौथा हिस्सा रिलीज हो रहा है। बता दें, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी एक बार फिर अपनी पत्नियों से 'लव वीजा' लेकर मौज-मस्ती करने निकलती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पत्नियां भी वही रास्ता अपना लेती हैं।
ये एक मलयाली एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जो हिंदी में भी उपलब्ध हो सकती है। इसमें साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल, दिलीप और विनीत श्रीनिवासन नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए मुख्यमंत्री के अपहरण की योजना बनाता है।
अगर आपको डार्क क्राइम कॉमेडी पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए है। फिल्म में एक ठग 3 लोगों को कब्र से लाश बदलने के एक अजीब काम पर लगाता है, लेकिन वे एक शाही परिवार के संपत्ति विवाद में फंस जाते हैं। फिल्म में फेमस कॉमेडियन ब्रह्मानंदम भी अहम रोल में हैं, जो काफी दिलचस्प रोल में हैं।
