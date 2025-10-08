कार तस्करी मामले में साउथ के कई नामी स्टार्स फंसे, ED ने 17 जगह मारे छापे

दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन
भूटान और नेपाल से लग्जरी कारों की तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने केरल और तमिलनाडु में 17 जगह छापेमारी की है। ED की टीम ने मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर ममूटी, उनके बेटे व एक्टर सलमान दुलकर और एक्टर डायरेक्ट पृथ्वीराज सुकुमारन के घर पर भी छापेमारी की है। ईडी ने कहा कि ये कार्रवाई फेमा (विदेशी मुद्र प्रबंधन) के उल्लंघन से जुड़ी हुई हैं।
ईडी ने ममूटी के एलमकुलम स्थित घर पर छापेमारी की, जबकि उनके बेटे सलमान दुलकर के कोच्चि और चेन्नई वाले घर पर रेड मारी। वहीं, ED की टीम ने पृथ्वीराज के घर और अमित के कदवंथरा स्थित घर पर छापे मारे गए। इसके साथ ही, तमिलनाडु और केरल के अगल-अलग पांच जिलों के कार डीलरों के घरों पर भी रेड मारी। ईडी को जांच के दौरान पता चला कि कुछ लोग भूटान और नेपाल के रास्ते से महंगी कारें भारत में अवैध तरीके से ला रहे हैं। इनमें टोयोटा लैंड क्रूजर और लैंड रोवर डिफेंडर जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं।
ईडी के अनुसार, इन कारों के फर्जी दस्तावेज बनाए गए। ये नकली दस्तावेज भारतीय सेना, अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय के नाम से बनाए गए थे। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे इन लग्जरी कारों कों अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में गलत तरीके से रजिस्टर कराया गया था। जिसके बाद इन कारों को साउथ के फेमस स्टारों को बेची गई थीं। कई बार ये सौदे हवाला चैनलों के जरिए विदेशों से पैसों के लेन-देन के रूप में किए गए। ईडी की प्रारंभिक जांच से यह भी सामने आया है कि इस रैकेट का संचालन कोयंबटूर से हो रहा था।
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि केरल में अब तक लगभग 150 ऐसी अवैध तरीके से आयातित कारें मौजूद हैं, जिनमें से करीब 40 कारें जब्त की जा चुकी हैं। वहीं, एक्टर सलमान दुलकर की अन्य दो कारें भी पहले जब्त हो चुकी हैं, जिन पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग से पूछा है कि वे कार मालिकों के बारे में पूरी जानकारी और नकली रजिस्ट्रेशन के सबूत कब और कैसे उपलब्ध कराएंगे।
