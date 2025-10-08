कार तस्करी मामले में साउथ के कई नामी स्टार्स फंसे, ED ने 17 जगह मारे छापे

ईडी के अनुसार, इन कारों के फर्जी दस्तावेज बनाए गए। ये नकली दस्तावेज भारतीय सेना, अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय के नाम से बनाए गए थे। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे इन लग्जरी कारों कों अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में गलत तरीके से रजिस्टर कराया गया था। जिसके बाद इन कारों को साउथ के फेमस स्टारों को बेची गई थीं। कई बार ये सौदे हवाला चैनलों के जरिए विदेशों से पैसों के लेन-देन के रूप में किए गए। ईडी की प्रारंभिक जांच से यह भी सामने आया है कि इस रैकेट का संचालन कोयंबटूर से हो रहा था।