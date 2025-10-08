Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कार तस्करी मामले में साउथ के कई नामी स्टार्स फंसे, ED ने 17 जगह मारे छापे

ED ने केरल और तमिलनाडु के 17 जगहों पर छापेमारी की है। लग्जरी कार की तस्करी के मामले में साउथ के कई एक्टर्स फंस गए हैं। पढ़िए पूरी खबर...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 08, 2025

Dulquer Salmaan and Prithviraj Sukumaran

दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन

भूटान और नेपाल से लग्जरी कारों की तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने केरल और तमिलनाडु में 17 जगह छापेमारी की है। ED की टीम ने मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर ममूटी, उनके बेटे व एक्टर सलमान दुलकर और एक्टर डायरेक्ट पृथ्वीराज सुकुमारन के घर पर भी छापेमारी की है। ईडी ने कहा कि ये कार्रवाई फेमा (विदेशी मुद्र प्रबंधन) के उल्लंघन से जुड़ी हुई हैं।

ममूटी और दुलकर के घर छापेमारी

ईडी ने ममूटी के एलमकुलम स्थित घर पर छापेमारी की, जबकि उनके बेटे सलमान दुलकर के कोच्चि और चेन्नई वाले घर पर रेड मारी। वहीं, ED की टीम ने पृथ्वीराज के घर और अमित के कदवंथरा स्थित घर पर छापे मारे गए। इसके साथ ही, तमिलनाडु और केरल के अगल-अलग पांच जिलों के कार डीलरों के घरों पर भी रेड मारी। ईडी को जांच के दौरान पता चला कि कुछ लोग भूटान और नेपाल के रास्ते से महंगी कारें भारत में अवैध तरीके से ला रहे हैं। इनमें टोयोटा लैंड क्रूजर और लैंड रोवर डिफेंडर जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं।

भारतीय सेना के नाम पर कार रजिस्टर

ईडी के अनुसार, इन कारों के फर्जी दस्तावेज बनाए गए। ये नकली दस्तावेज भारतीय सेना, अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय के नाम से बनाए गए थे। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे इन लग्जरी कारों कों अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में गलत तरीके से रजिस्टर कराया गया था। जिसके बाद इन कारों को साउथ के फेमस स्टारों को बेची गई थीं। कई बार ये सौदे हवाला चैनलों के जरिए विदेशों से पैसों के लेन-देन के रूप में किए गए। ईडी की प्रारंभिक जांच से यह भी सामने आया है कि इस रैकेट का संचालन कोयंबटूर से हो रहा था।

केरल में 150 से अधिक अवैध लग्जरी कारें

ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि केरल में अब तक लगभग 150 ऐसी अवैध तरीके से आयातित कारें मौजूद हैं, जिनमें से करीब 40 कारें जब्त की जा चुकी हैं। वहीं, एक्टर सलमान दुलकर की अन्य दो कारें भी पहले जब्त हो चुकी हैं, जिन पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग से पूछा है कि वे कार मालिकों के बारे में पूरी जानकारी और नकली रजिस्ट्रेशन के सबूत कब और कैसे उपलब्ध कराएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Oct 2025 01:23 pm

Hindi News / National News / कार तस्करी मामले में साउथ के कई नामी स्टार्स फंसे, ED ने 17 जगह मारे छापे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कलयुगी बेटे ने 80 साल की मां को उतारा मौत के घाट, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

राष्ट्रीय

पंजाब में अब से बिजली कटने का झंझट खत्म! मान सरकार ने उठाया ऐतिहासिक कदम, नई योजना के बारे में जानें सबकुछ

राष्ट्रीय

शाहरुख खान-गौरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Delhi High Court
राष्ट्रीय

‘मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगी’, इतना कहकर 57 साल के पति पर महिला ने उड़ेल दिया खौलता हुआ तेल

mumbai Advocate blackmail
राष्ट्रीय

मांझी ने सीट शेयरिंग से पहले दे दिया बड़ा बयान, ‘मांग पूरी नहीं हुई तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन….’

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.