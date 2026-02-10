जाति विवाद के आगे झुका Netflix, मनोज बाजपेयी की ‘घूसखोर पंडत’ पर लिया बड़ा फैसला

विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि सीरीज का नाम जानबूझकर एक समुदाय को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ता है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इसे सामूहिक बदनामी और नफरत फैलाने वाला बताया गया। मामले की सुनवाई के दौरान नेटफ्लिक्स की ओर से कोर्ट को सूचित किया गया कि सीरीज का नाम बदला जाएगा और सभी प्रमोशनल कंटेंट को अस्थायी रूप से हटा लिया गया है।