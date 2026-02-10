मुझे ऋतिक रोशन से…’डॉन 3′ के मेकर्स पर भड़के रणवीर सिंह, फरहान अख्तर की कंपनी पर लगाया बड़ा आरोप

बताया जा रहा है कि 'डॉन 3' को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के बैनर तले दो अहम बैठकें आयोजित की गईं। दूसरी बैठक 7 फरवरी को हुई, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े नाम मौजूद थे। इस बैठक में रणवीर सिंह ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा और वहीं उन्होंने एक्सेल एंटरटेनमेंट पर सवाल खड़े किए। 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि रणवीर सिंह ने फरहान की प्रोडक्शन कंपनी पर आरोप लगाया है।