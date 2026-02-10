10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मुझे ऋतिक रोशन से…’डॉन 3′ के मेकर्स पर भड़के रणवीर सिंह, फरहान अख्तर की कंपनी पर लगाया बड़ा आरोप

Ranveer Singh Don 3 Controversy: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने हाल ही में 'डॉन 3' के मेकर्स पर बड़ा आरोप लगाया है। खबर आ रही है कि फिल्म को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 10, 2026

Ranveer Singh Don 3 Controversy

Ranveer Singh Don 3 Controversy (सोर्स- एक्स)

Ranveer Singh Don 3 Controversy: बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म 'डॉन 3' एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला सिर्फ कास्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के बड़े प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट और अभिनेता रणवीर सिंह के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' के मेकर्स पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रोडक्शन हाउस के कामकाज को अनप्रोफेशनल करार दिया है।

प्रोड्यूसर्स गिल्ड की बैठक में उठा मामला (Ranveer Singh Don 3 Controversy)

बताया जा रहा है कि 'डॉन 3' को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के बैनर तले दो अहम बैठकें आयोजित की गईं। दूसरी बैठक 7 फरवरी को हुई, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े नाम मौजूद थे। इस बैठक में रणवीर सिंह ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा और वहीं उन्होंने एक्सेल एंटरटेनमेंट पर सवाल खड़े किए। 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि रणवीर सिंह ने फरहान की प्रोडक्शन कंपनी पर आरोप लगाया है।

स्क्रिप्ट को लेकर असंतोष

रणवीर सिंह का आरोप है कि फिल्म की स्क्रिप्ट कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि एक अभिनेता के तौर पर वह तभी किसी प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, जब कहानी और किरदार पूरी तरह विकसित हों। रणवीर के मुताबिक, फिल्म की स्क्रिप्ट में लगातार बदलाव हो रहे थे और निर्देशक फरहान अख्तर की ओर से फीडबैक लेने या सुझावों को शामिल करने की इच्छा भी नहीं दिखी।

ऋतिक रोशन को लेने की कोशिश का दावा

इस विवाद में सबसे चौंकाने वाला आरोप यह रहा कि रणवीर ने दावा किया कि मेकर्स ने उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर का कहना है कि एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एक समय ऋतिक रोशन को फिल्म में लाने की संभावना टटोली थी। हालांकि, जब रणवीर की हालिया फिल्म की सफलता के बाद उनका स्टारडम फिर चर्चा में आया, तब मेकर्स ने दोबारा उनसे संपर्क किया।

मेकर्स की सफाई

वहीं दूसरी ओर, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने रणवीर के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मेकर्स का कहना है कि स्क्रिप्ट को लेकर रणवीर ने कभी आधिकारिक तौर पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। उनका दावा है कि स्क्रिप्ट समय-समय पर अभिनेता के साथ साझा की जाती रही और उसे मंजूरी भी मिलती रही थी।

40 करोड़ के नुकसान का दावा

मामला यहीं नहीं रुका। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूसर्स गिल्ड को बताया है कि रणवीर सिंह के प्रोजेक्ट से बाहर होने की वजह से उन्हें करीब 40 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। प्रोडक्शन हाउस अब इस नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है और साथ ही स्टार्स की कथित “अनुचित मांगों” को लेकर सख्त नियम बनाने की अपील भी की गई है।

आगे क्या होगा?

'डॉन 3' को लेकर ये विवाद अब सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इंडस्ट्री में स्टार्स और प्रोडक्शन हाउस के रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला सुलझता है या फिर कानूनी और इंडस्ट्री स्तर पर और बड़ा रूप लेता है।

ये भी पढ़ें

मैंने उनपर बंदूक तान दी…गोविंदा का शॉकिंग खुलासा, बोले- देर रात मेरे घर के बाहर आए लोग
बॉलीवुड
Govinda Recalls Facing Mob At His Home

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Feb 2026 06:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मुझे ऋतिक रोशन से…’डॉन 3′ के मेकर्स पर भड़के रणवीर सिंह, फरहान अख्तर की कंपनी पर लगाया बड़ा आरोप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सलमान खान के घर में गणपति बप्पा…महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने RSS विवाद पर तोड़ी चुप्पी

Salman Khan RSS Event Controversy
बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव के लिए अब केआरके ने खोला मदद का पिटारा, बॉलीवुड के कई सितारों ने दिया सहारा

Rajpal Yadav in Tihar Jail Cheque Bounce Case
बॉलीवुड

करण जौहर पर फूटा गोविंदा का गुस्सा, विक्की कौशल की फिल्म पर मड़ा आरोप, बोले- मेरी जिंदगी को फिल्मी मसाला…

Govinda Lashes Out on Karan Johar
बॉलीवुड

Upcoming Releases: रोमांस-थ्रिलर से लेकर हॉरर-सस्पेंस तक, वैलेंटाइन वीक में इन फिल्मों-सीरीज का होगा धमाका

Upcoming Releases
मनोरंजन

जेल में बंद राजपाल यादव की हालत देख नहीं पाया ये बड़ा प्रोड्यूसर, करोड़ों की मदद का एलान, गुरमीत चौधरी ने भी लगाई गुहार

Rajpal Yadav in Tihar Jail
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.