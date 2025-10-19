Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

52 साल बाद राजेश खन्ना की फिल्म ‘अमर प्रेम’ का खुल गया राज, डायलॉग ‘पुष्पा आई हेट टियर्स’ से जुड़ा है किस्सा

Rajesh Khanna Movie: राजेश खन्ना की फिल्म ‘अमर प्रेम’ को रिलीज हुए 52 साल बीत चुके हैं। लेकिन फिल्म का फेमस डायलॉग- 'पुष्पा आई हेट टियर्स' की ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, चलिए आपको उस दिलचस्प किस्से के बारे में बताते हैं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 19, 2025

Rajesh Khanna Movie Kissa

फिल्म ‘अमर प्रेम’ का सीन। फोटो में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। (इमेज सोर्स: अल्ट्रा)

Rajesh Khanna Movie Kissa: कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो अपने डायलॉग की वजह से जानी जाती हैं, फिल्में गाने और दमदार कहानी की वजह से जानी जाती हैं। आज हम उस फिल्म के डायलॉग के बारे में बात करेंगे, जिसे लोग 52 साल बाद भी नहीं भूल पाए हैं।

फिल्म का नाम पूछ लो तो अधिकतर लोग फुस्स हो जाएंगे। लेकिन अगर डायलॉग सुना दो तो कहेंगें- हां-हां मैंने सुना है। ऐसी ही कहानी कुछ डायलॉग 'पुष्पा आई हेट टियर्स' की है। चलिए अब इससे सम्बंधित गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं-

यहां से शुरू होती है कहानी…

एक फिल्म आई थी, जिसका नाम “निशी पद्मा” था। 23 अक्टूबर 1970 में रिलीज हुई निशी पद्मा ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी। यह एक अनोखे प्रेम और त्याग की कहानी थी, जिसमें महिला पात्र पुष्पा और पुरुष पात्र की भावनाओं को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाया गया। इसी से प्रेरित होकर हिंदी फिल्म ‘अमर प्रेम’ (1972) बनी।

एक-दो नहीं बल्कि 24 बार देखा राजेश खन्ना ने फिल्म

जब ‘अमर प्रेम’ का नाम आता है, तो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी याद आ जाती है। ‘निशी पद्मा’ इतनी बड़ी हिट थी कि डायरेक्टर ने राजेश खन्ना से इसे देखने के लिए कहा। बांग्ला फिल्म में मुख्य किरदार उत्तम कुमार ने निभाया था। सुपरस्टार ने इसे एक-दो बार नहीं बल्कि 24 बार देखा, ताकि उस कैरेक्टर में ढल जाएं। इसके संवाद शानदार थे, किरदार जानदार थे और कहानी तो जोरदार थी ही।

बांग्ला फिल्म 'हिंगर कोचुरी' पर बनी थी, जो बांग्ला लेखक बिभूतिभूषण बंदोपाध्याय की एक लघु कहानी थी, जो उनके कहानी संग्रह 'गल्पा पंचशत' में प्रकाशित हुई थी। ‘निशी पद्मा’ को अरबिंद मुखर्जी ने लिखा और निर्देशित भी किया था, तो हिंदी फिल्म के लिए मुखर्जी ने पटकथा लिखी, लेकिन वो भी अंग्रेजी में! क्योंकि उन्हें हिंदी में लिखना नहीं आता था। खैर, बांग्ला फिल्म के कई डायलॉग्स हिट हुए, और उन्हीं में से एक है पुष्पा को रोते देख पुरुष पात्र का उसको समझाना- "आमी कांदते चाइ न देखले दुखो लागे", जो हिंदी में बन गया “तुम्हें रोता देखकर मुझे दुःख होता है।”

1972 में बनी अमर प्रेम को हिंदी में ढालते समय, लेखक और निर्देशक ने इसे 'संक्षिप्त और पंची' बनाने का फैसला किया और फिर यहीं से निकला "पुष्पा आई हेट टियर्स।"

‘पुष्पा आई हेट टियर्स’ का जन्म

यह भावनात्मक संवाद दिल को झकझोर जाता था। जब मुखर्जी साहब ने इसका अनुवाद किया तो अंग्रेजी में लिख दिया 'पुष्पा आई हेट टियर्स।' हिंदी में इसकी पटकथा लिखने की जिम्मेदारी रमेश पंत को दी गई। उन्होंने बहुत प्रयोग किए, लेकिन अंततः अंग्रेजी डायलॉग को ही रखा क्योंकि ये किरदार के कैरेक्टर से मैच करता था जो पढ़ा-लिखा और अंग्रेजी बोलने वाला था। शक्ति सामंत, जो फिल्म के निर्देशक थे, उन्हें ये पसंद आया और इसे ओके कर दिया गया। शक्ति दा ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इस किस्से का जिक्र किया था।

तो इस तरह "पुष्पा आई हेट टियर्स" का जन्म हुआ और बड़े पर्दे पर आए एक्टर्स का धमाल दिखा तो एक संवाद की दीवानगी का कमाल भी दिखा। ऐसा जो अब भी कायम है। कई मीम्स, रील्स और फनी वीडियो में इस एक डायलॉग का खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता है।

ये भी पढ़ें

जब लड़कियों ने फाड़ दिए थे Rajesh Khanna के कपड़े, इसलिए हो गई थीं बेकाबू
बॉलीवुड
when girls tore rajesh khanna clothes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Published on:

19 Oct 2025 08:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 52 साल बाद राजेश खन्ना की फिल्म ‘अमर प्रेम’ का खुल गया राज, डायलॉग ‘पुष्पा आई हेट टियर्स’ से जुड़ा है किस्सा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान और अमेरिका दोनों देशों की है नागरिकता, बॉलीवुड की इस हसीना का राज जानकर चौंक जाएंगे आप

Nargis Fakhri
बॉलीवुड

परिणीति और राघव के घर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने दिया Baby Boy को जन्म, सोशल मीडिया पर दी जानकारी

Parineeti Chopra Gave Birth to a Baby Boy
बॉलीवुड

डूबने की कगार पर था इस फेमस एक्टर का एक्टिंग करियर, फिर मिली एक सुपरहिट फिल्म और बन गया इंडस्ट्री का ‘तारा’

डूबने की कगार पर था इस फेमस एक्टर का एक्टिंग करियर, फिर मिली एक सुपरहिट फिल्म और बन गया इंडस्ट्री का 'तारा'
बॉलीवुड

‘महाभारत’ में निभाया था दुर्योधन और कर्ण का किरदार, रियल लाइफ में भी पुनीत इस्सर और पंकज धीर की दोस्ती बेमिसाल

Puneet Issar Latest Post
बॉलीवुड

इस सुपरस्टार ने एक मामूली-सी कामवाली के नाम कर दिया सबकुछ, पत्नी की मौत ने मचा दीं थी हलचल

इस सुपरस्टार ने कर दी मामूली-सी कामवाली के नाम सबकुछ, पत्नी की मौत ने मचा दीं थी हलचल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.