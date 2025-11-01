राजेश खन्ना ने इस बड़ी वजह से ठुकराया था Bigg Boss का ऑफर, प्रति एपिसोड मिल रहे थे 3.5 करोड़

Rajesh Khanna Refused Bigg Boss: बिग बॉस 19 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जल्द सलमान खान के रिएलिटी शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। ऐसे में एक बार फिर राजेश खन्ना का नाम सुर्खियों में हैं। राजेश खन्ना को लेकर एक चौंकाने वाली बात उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी ने बताई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि 'काका' को एक समय 'बिग बॉस' में हिस्सा लेने का ऑफर मिला था। हालांकि, राजेश खन्ना ने यह ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प थी।