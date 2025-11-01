राजेश खन्ना ने इस बड़ी वजह से ठुकराया था Bigg Boss का ऑफर, प्रति एपिसोड मिल रहे थे 3.5 करोड़

राजेश खन्ना ने बिग बॉस का ऑफर किया था रिजेक्ट
Rajesh Khanna Refused Bigg Boss: बिग बॉस 19 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जल्द सलमान खान के रिएलिटी शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। ऐसे में एक बार फिर राजेश खन्ना का नाम सुर्खियों में हैं। राजेश खन्ना को लेकर एक चौंकाने वाली बात उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी ने बताई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि 'काका' को एक समय 'बिग बॉस' में हिस्सा लेने का ऑफर मिला था। हालांकि, राजेश खन्ना ने यह ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प थी।
अनीता आडवाणी, जो राजेश खन्ना के आखिरी सालों में उनके साथ रही थीं। उन्होंने कुछ सालों पहले मिड-डे से बात करते हुए खुलासा किया था कि मेकर्स ने उन्हें शो में आने के लिए अच्छी-खासी रकम ऑफर की थी। अनीता के मुताबिक, एक बार राजेश खन्ना ने उनसे कहा था, "अगर मैं बिग बॉस में जाऊं, तो शायद एक बेहतर इंसान बन जाऊं।" यह सुनकर अनीता भी हैरान रह गईं थीं।
अनीता ने बताया, "मैंने उन्हे कहा कि वह आपके कद के लायक नहीं है। आप ऐसी जगह नहीं जा सकते। आपका एक अलग औरा है और शो में घरवालों को बर्तन धोने जैसे घर के काम भी करने पड़ते हैं और वहां खाना भी सही से नहीं मिलता है। तो वह काफी हैरान रह गए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था, "क्या वह मुझसे भी बर्तन धुलवाएंगे? रिफ्यूजी हैं क्या?" फिर मैंने हंसते हुए उन्हें कहा कि नहीं आपसे ऐसा नहीं करवाया जाएगा।"
वहीं, राजेश खन्ना के खास दोस्त और पत्रकार अली पीटर जॉन ने एक पुराने इंटरव्यू में इस ऑफर की मोटी रकम का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि 'बिग बॉस' के मेकर्स राजेश खन्ना को शो का हिस्सा बनाने के लिए बेताब थे। जब अली पीटर ने उन्हें यह ऑफर दिया, तो 'काका' ने यह कहते हुए तुरंत इनकार कर दिया था, "नहीं, नहीं, मैं ऐसा शो नहीं करूंगा।"
पत्रकार अली पीटर जॉन के अनुसार, उस समय कलर्स चैनल सिर्फ एक एपिसोड के लिए उन्हें 3.5 करोड़ रुपये की मोटी रकम देने को तैयार था। यह रकम उस समय किसी भी कंटेस्टेंट को मिलने वाली फीस से कहीं ज्यादा थी।
अली पीटर जॉन ने आगे बताया कि ऑफर ठुकराने के कुछ दिनों बाद, राजेश खन्ना ने खुद उन्हें फोन किया और शो में हिस्सा लेने की इच्छा जताई, लेकिन तब तक चैनल ने अपना फैसला बदल लिया था। बता दें, राजेश खन्ना का 69 साल की उम्र में साल 2012 में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद, अनीता आडवाणी ने 'बिग बॉस' में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था।
