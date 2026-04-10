अनंत अंबानी के जन्मदिन पर पत्नी राधिका ने लुटाया प्यार, इमोशनल हुए सलमान, जामनगर में सितारों का जश्न

Anant Ambani Birthday: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी आज अपना जन्मदिन बेहद धूमधाम से मना रहे हैं। इस खास मौके पर गुजरात के जामनगर में सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। अनंत को बधाई देने के लिए बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों से लेकर नामी हस्तियां पहुंची हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर भी 'खान्स' और 'सुपरस्टार्स' ने अनंत के लिए दिल छू लेने वाले मैसेज शेयर किए हैं। साथ ही उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट ने भी अपने पति को बेहद रोमांटिक अंदाज में विश किया है। जिसे देख फैंस भी कह रहे हैं कि इसे किसी की नजर न लगे।