खुशखबरी! मुंबई और पुणे के लिए शुरू होंगी दो नई ट्रेनें, बनारस-अयोध्या का सफर होगा आसान

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। खास बात यह है कि ये ट्रेनें वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं का अनुभव देंगी, लेकिन किराया आम यात्रियों के हिसाब से होगा।