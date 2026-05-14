सीबीएसई 12वीं के नतीजे जारी: प्रयागराज सबसे फिसड्डी, 15 जुलाई से होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा, जानें पूरी डिटेल

CBSE Class 12 Results Released: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार कुल 85.20 प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। हालांकि यह परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में 3.19 प्रतिशत कम रहा है। पिछले साल 88.39 प्रतिशत छात्र-छात्राएं पास हुए थे। इस बार भी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों का रिजल्ट 100 प्रतिशत रहा।