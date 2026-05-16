ममता राज में जारी OBC और SC-ST सर्टिफिकेट की होगी जांच, CM शुभेंदु ने दिया आदेश

सरकारी सूत्रों के अनुसार, सबसे अधिक शिकायतें द्वारे सरकार कार्यक्रम के दौरान जारी किए गए प्रमाणपत्रों को लेकर सामने आई थीं। आरोप है कि तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए कई मामलों में सत्यापन प्रक्रिया को कमजोर कर दिया था। बताया जा रहा है कि 2021 विधानसभा चुनावों से पहले जंगलमहल क्षेत्र में अपना जनाधार मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए। भाजपा ने भी उस समय इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।