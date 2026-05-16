तमिलनाडु में CPM ने विजय को क्यों दिया समर्थन? अब सामने आई असली वजह

षणमुगम ने बताया कि अगर टीवीके सरकार बनाने में नाकाम रहती तो राष्ट्रपति शासन लगने का खतरा टल नहीं सकता था। उन्होंने जोर देकर कहा-ऐसा होने पर भाजपा को राज्य में पीछे से प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल जाता। हमने जनता के दिए फैसले के खिलाफ ऐसी स्थिति पैदा होने से रोकने के लिए समर्थन दिया।