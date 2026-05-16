16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में TMC नेता के घर से पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया, फर्जी वोटर आईडी-आधार कार्ड भी बरमाद

TMC नेता जॉयनाल आबेदीन के घर से बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा गया। 17 साल से बंगाल में रह रहा था। लोकल लोगों ने खुद पकड़कर पुलिस को सौंपा।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

May 16, 2026

Arrest News

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

Bangladeshi infiltrator arrested:पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज इलाके में तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी शाहिदुल गाजी 2007 से ही यहां रह रहा था और स्थानीय नेता की मदद से वोटर आईडी और आधार कार्ड तक बनवा चुका था।

स्थानीय लोगों ने शुक्रवार रात शाहिदुल को संदिग्ध हालत में देखा और उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने रातोंरात कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बशीरहाट पुलिस जिला अधीक्षक अलकनंदा भवाल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आगे की जांच चल रही है।

टीएमसी पंचायत सदस्य ने दी शरण, कार्ड भी बनवाए

शाहिदुल गाजी ने पुलिस और पत्रकारों के सामने दावा किया कि वह 2007 में सीमा पार करके भारत आया था। तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्य जॉयनाल आबेदीन ने उसे अपने घर में शरण दी रही।

आरोप यह है कि टीएमसी नेता ने अपने जानकार गुलाम गाजी के जरिये उसके पिता का कार्ड भी के जरिए बनवाया था। बाद में शाहिदुल ने आधार कार्ड भी बनवा लिया।

मछली बाजार में करता था काम

उसने बताया कि पहले वह जॉयनाल के सैंडल बिल इलाके के मछली बाजार में काम करता था। बाद में उसी इलाके में शादी कर ली और यहां परिवार बस गया। शाहिदुल के अनुसार- सीमा पर पाबंदी के कारण वापस नहीं जा सका। स्थिति सामान्य होते ही परिवार के साथ बांग्लादेश लौट जाऊंगा।

TMC नेता फरार, इलाका छोड़कर भागे

मामला सामने आते ही जॉयनाल आबेदीन और उनके परिवार वाले इलाका छोड़कर कहीं चले गए। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। हिंगलगंज के हारे हुए तृणमूल उम्मीदवार आनंद सरकार ने कहा कि पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी कर पाएंगे।

शिकायतों पर पहले ध्यान नहीं दिया गया

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने हिंगलगंज थाने में कई बार शाहिदुल के बारे में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार लोगों ने खुद मोर्चा संभाला और उसे पकड़ लिया। इस घटना ने सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

‘बांग्लादेशी घुसपैठिए Jharkhand के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं’, Amit Shah ने हेमंत सोरेन सरकार पर किया तीखा हमला
राष्ट्रीय
Amit Shah in Jharkhand

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

16 May 2026 09:12 pm

Hindi News / National News / बंगाल में TMC नेता के घर से पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया, फर्जी वोटर आईडी-आधार कार्ड भी बरमाद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Silver News: चांदी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इंपोर्ट के लिए अब लाइसेंस लेना जरुरी

Rule On Silver Import
राष्ट्रीय

मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे पर लगा है POCSO का आरोप, मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज

Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case Update
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में CPM ने विजय को क्यों दिया समर्थन? अब सामने आई असली वजह

Tamil Nadu New CM
राष्ट्रीय

क्या अब रुकेगा पेपर लीक का खेल? चौतरफा घिरी सरकार का मास्टरस्ट्रोक, परीक्षा कराने वाली एजेंसी में हुआ सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल!

CBI
राष्ट्रीय

Kerala New CM: क्या दिल्ली से चलेगी केरल सरकार? सीएम बनने जा रहे वीडी सतीशन बोले- ‘केसी वेणुगोपाल के बिना कुछ नहीं’!

Kerala New CM
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.