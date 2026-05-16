बंगाल में TMC नेता के घर से पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया, फर्जी वोटर आईडी-आधार कार्ड भी बरमाद

स्थानीय लोगों ने शुक्रवार रात शाहिदुल को संदिग्ध हालत में देखा और उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने रातोंरात कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बशीरहाट पुलिस जिला अधीक्षक अलकनंदा भवाल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आगे की जांच चल रही है।