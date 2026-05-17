कर्नाटक बना भारत का पहला राज्य, अल्कोहल-इन-बेवरेज आधारित एक्साइज ड्यूटी लागू

नई नीति के अंतर्गत उत्पादकों को अब बाजार की मांग, अल्कोहल की मात्रा (Alcohol Content) और अन्य व्यावसायिक कारकों के आधार पर अपने उत्पादों को निर्धारित स्लैब्स में रखने की पूरी छूट दी गई है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (8 मई 2026) के अनुसार, इंडियन मेड लिकर (IML) के स्लैब्स को तर्कसंगत बनाकर मात्र 8 स्लैब्स तक सीमित कर दिया गया है।

आबकारी विभाग का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य राज्य में शराब को सस्ता और सुलभ बनाना है ताकि पड़ोसी राज्यों - तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल - की तुलना में कर्नाटक में कीमतें कम या बराबर रहें। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और अंतर-राज्यीय शराब तस्करी पर भी अंकुश लगेगा।