बंदरगाहों में फंसा भारत का अरबों का माल, उद्योग संकट में, कामगार मुश्किल में

युद्ध के कारण मोरबी का सिरेमिक उद्योग, जो गल्फ देशों में टाइल्स का बड़ा निर्यात करता है, बढ़ती लागत के कारण ऑर्डर में कमी और मार्जिन दबाव का सामना कर रहा है। केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल से उत्पादन महंगा हो गया है। टेक्सटाइल और गारमेंट निर्यातकों को भी गल्फ देशों से नए ऑर्डर मिलने में सुस्ती का सामना करना पड़ रहा है। मेहसाणा जिले के उंझा का जीरा बाजार, पहले से ही कमजोर मांग से जूझ रहा था, लेकिन अब वैश्विक अनिश्चितता ने इसमें और दबाव बढ़ा दिया है। निर्यातकों के सामने सबसे बड़ी समस्या भुगतान और नकदी प्रवाह की है। गल्फ देशों के खरीदार सतर्क हो गए हैं, जिससे भुगतान में देरी हो रही है और नए ऑर्डर भी रुके हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो निर्यातकों को नए बाजारों की तलाश करनी पड़ेगी और व्यापार रणनीति में बदलाव करना होगा।