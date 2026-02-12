AAP से इस्तीफा देने के बाद पार्टी की पोल खोलने लगे बड़े नेता! बोले- जब मैं जेल गया तो ऐसा लगा कि…

करपड़ा के मुताबिक, पार्टी के कुछ अंदरूनी लोग लगातार पार्टी के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे नेताओं को कमजोर कर रहे थे। एक वीडियो विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी एक पुरानी रिकॉर्डिंग को एडिट करके जेल में रहते हुए समय से पहले रिलीज कर दिया गया ताकि उनकी रेप्युटेशन खराब हो सके।