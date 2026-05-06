जेल में सुधार की नई मिसाल, कैदियों ने दी 12वीं की परीक्षा 100 परसेंट रहा रिजल्ट

12th पास करने वाले इन कैदियों में कई ऐसे हैं जो हत्या, हत्या के प्रयास और एनडीपीएस नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे बहुत ही गंभीर मामलों में अपनी सजा काट रहे हैं। परीक्षा पास करने वालों में रोहित रतीराम यादव का नाम भी शामिल है जो हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत 20 साल की लंबी सजा काट रहे सरफराज इकबाल पटेल और हत्या की कोशिश के आरोप में सात साल की सजा काट रहे साहिल सुरेश पटेल ने भी 12वीं की परीक्षा पास कर अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है।