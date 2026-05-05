इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डीआरडीओ में इंटर्नशिप का शानदार मौका मिलेगा 30 हजार स्टाइपेंड

DRDO Internship 2026: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम के तहत डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज (डीआईपीएएस) ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। अगर आप भी डिफेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 15 मई,2026 तक इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित कैंडिडेट्स को दिल्ली और हल्द्वानी स्थित डीआरडीओ की प्रतिष्ठित लैबोरेटरी में अनुभवी वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका मिलेगा।