सुभाष ब्रिज के पांच स्पैन हटाए, वाडज फ्लाईओवर पर 41 मीटर का गर्डर रखा

Ahmedabad शहर की दो महत्वपूर्ण पुल परियोजनाओं में रविवार को बड़ा काम पूरा हुआ। एक ओर करीब 73 वर्ष पुराने सुभाष ब्रिज को हटाने की प्रक्रिया में साबरमती नदी और शाहीबाग की ओर स्थित पांच स्पैन को सुरक्षित तरीके से ध्वस्त कर उतार लिया गया, वहीं दूसरी ओर वाडज जंक्शन पर निर्माणाधीन चार लेन फ्लाईओवर पर 41 मीटर लंबे स्पैन गर्डर की सफल लॉन्चिंग कर दी गई। दोनों परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तय समयबद्ध योजना के अनुसार कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है।