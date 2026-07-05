गुजरात में स्ट्रोक के मरीजों में 26.71 फीसदी वृद्धि

Ahmedabad news गुजरात में स्ट्रोक (ब्रेन स्ट्रोक/पैरालिसिस अटैक) के मामलों में लगातार बढ़ोतरी चिंता का विषय बनती जा रही है। वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में राज्यभर में स्ट्रोक के मरीजों की संख्या पिछले साल की तुलना में 26.71 फीसदी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्ट्रोक के मामलों में शुरुआती कुछ मिनट और पहला घंटा बेहद महत्वपूर्ण होता है। समय पर उपचार मिलने से न केवल मरीज की जान बचाई जा सकती है, बल्कि स्थायी विकलांगता के खतरे को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है।