AI गणित के सारे सवालों का हल करता है? कौन से एआइ टूल्स मैथ्स के सॉल्यूशन में बेहतरीन?

AI ने हाल ही में कुछ वास्तविक गणितीय समस्याओं को हल किया है। उदाहरण के लिए, Peking University की टीम ने Rethlas नामक AI प्रणाली का उपयोग करके एक 12 वर्ष पुरानी समस्या को केवल 80 घंटे में हल कर दिया और उसका प्रमाण Lean में औपचारिक रूप से तैयार किया। इसी प्रकार, एक स्टार्ट-अप Axiom Math के AxiomProver नामक टूल द्वारा Lean में पूरी तरह मशीन-चेक करने योग्य प्रमाण तैयार किए जाते हैं, और अब तक इसके प्रमाण कई पीयर-रिव्यूड जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं।