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70 की उम्र के बाद भी मिल सकता है हेल्थ इंश्योरेंस, समझ लें ये जरूरी बातें

सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले को-पे, वेटिंग पीरियड, नेटवर्क हॉस्पिटल, रिन्यूएबिलिटी और सरकारी योजनाओं जैसी जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है। जानिए सही प्लान चुनने की आसान गाइड।
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भारत

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Ravi Gupta

Aug 03, 2026

Senior Citizen Health Insurance

प्रतीकात्मतक तस्वीर | Credit- ChatGPT

सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चुनना आज की बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य जोखिमों के बीच एक अत्यंत आवश्यक कदम है। उम्र बढ़ने के साथ अस्पताल में भर्ती, दवाइयों, जांच और इलाज की लागत तेजी से बढ़ती है। इसलिए, सही योजना चुनना न केवल खर्च बचाता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है।

उम्र अब बाधा नहीं- IRDAI ने सीमा हटा दी

अप्रैल 2024 में IRDAI (बीमा नियामक) ने 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा हटा दी, जिससे अब 70, 80 या उससे अधिक उम्र के लोग भी नई हेल्थ पॉलिसी खरीद सकते हैं, बशर्ते मेडिकल जांच और अन्य शर्तें पूरी हों। यह बदलाव वरिष्ठ नागरिकों को पहले से कहीं अधिक विकल्प उपलब्ध कराता है।

समझें - नियमित प्लान या सीनियर-स्पेसिफिक प्लान?

  • नियमित (comprehensive) हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आमतौर पर को-पे, सब-लिमिट और रूम रेंट कैप जैसी सीमाएँ नहीं होतीं। ये प्लान लंबे समय तक नवीनीकरण योग्य होते हैं और अधिक कवरेज प्रदान करते हैं।
  • सीनियर-सिटीजन स्पेसिफिक प्लान में अक्सर 10–30% तक को-पे, रूम रेंट और इलाज पर सब-लिमिट जैसी शर्तें होती हैं। इसलिए, यदि पहले से कोई नियमित प्लान है, तो उसे बनाए रखना प्रायः बेहतर विकल्प होता है।

पॉलिसी चुनते समय ध्यान देने योग्य पांच मुख्य बातें

1) को-पे और सब-लिमिट: कई सीनियर प्लान में अनुमानत: 10–30% तक को-पे होता है, जिससे बड़े क्लेम पर लाखों रुपये स्वयं देने पड़ सकते हैं।
2) वेटिंग पीरियड: प्री-एक्जिस्टिंग कंडीशंस (जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर) के लिए वेटिंग पीरियड कम हो, तो लाभ होता है।
3) नेटवर्क हॉस्पिटल्स: अपने नजदीकी या पसंदीदा अस्पताल नेटवर्क में हों, ताकि कैशलेस सुविधा आसानी से मिल सके।
4) रिन्यूएबिलिटी: लाइफटाइम रिन्यूएबिलिटी वाला प्लान चुनें, ताकि उम्र बढ़ने पर भी कवरेज बना रहे।
5) अतिरिक्त लाभ: OPD, एम्बुलेंस, डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट, AYUSH, हेल्थ चेकअप जैसे एड-ऑन लाभ देखें।

प्रीमियम और भविष्य की लागत का अनुमान

सीनियर प्लान का प्रीमियम युवा व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक होता है। उदाहरण के लिए, 30 वर्ष के व्यक्ति के लिए ₹5 लाख का प्लान ₹6,000–8,000 वार्षिक हो सकता है, जबकि सीनियर प्लान में यह राशि कहीं अधिक होती है। अतः, आज की लागत के साथ भविष्य में इलाज की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखकर कवर चुनें।

सरकारी योजनाओं का विकल्प

  • आयुष्मान भारत (PM-JAY) योजना में उम्र या परिवार के आकार की कोई पाबंदी नहीं है, और यह सभी प्री-एक्जिस्टिंग कंडीशंस को कवर करती है। इसमें कैशलेस सुविधा, 3 दिन प्री और 15 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च शामिल हैं। बता दें, यह हर सीनियर सिटीजन के लिए स्वतः उपलब्ध नहीं है। हाँ, 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, सितंबर 2024 से Ayushman Bharat PM-JAY के तहत स्वास्थ्य कवरेज मिलता है
  • कुछ इंश्योरेंस योजनाएँ जैसे Oriental Insurance की HOPE और New India Assurance की वरिष्ठ नागरिक पॉलिसी भी उपलब्ध हैं।

सारांश तालिका: क्या देखें और क्यों?

ध्यान देने योग्य पहलूक्यों जरूरी है
को-पे और सब-लिमिटक्लेम पर स्वयं का खर्च कम हो
वेटिंग पीरियडप्री-एक्जिस्टिंग कंडीशंस जल्दी कवर हो
नेटवर्क हॉस्पिटलआपातकाल में कैशलेस सुविधा
रिन्यूएबिलिटीउम्र बढ़ने पर भी कवरेज
अतिरिक्त लाभOPD, AYUSH आदि से अतिरिक्त सुरक्षा
सरकारी योजनाओं का विकल्पमुफ्त या सस्ते इलाज की सुविधा

अक्सर होने वाली गलतियाँ

  • केवल प्रीमियम देख लेना: सस्ता प्लान बाद में महंगा पड़ सकता है क्योंकि कवरेज कम या शर्तें सख्त हो सकती हैं।
  • वेटिंग पीरियड और सब-लिमिट न पढ़ना: क्लेम के समय निराशा हो सकती है।
  • नेटवर्क अस्पताल की जांच न करना: गैर-नेटवर्क अस्पताल में आपको पहले खर्च करना पड़ सकता है और बाद में क्लेम करना मुश्किल हो सकता है।

अगला कदम क्या हो सकता है

सबसे पहले, परिवार की स्वास्थ्य जरूरतों और बजट का आकलन करें। फिर 3–4 पॉलिसियों की तुलना करें—विशेष रूप से को-पे, वेटिंग पीरियड, नेटवर्क, रिन्यूएबिलिटी और अतिरिक्त लाभ के आधार पर। यदि संभव हो, तो किसी वित्तीय सलाहकार या IRDAI प्रमाणित एजेंट से सलाह लें। साथ ही, आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं को भी जांचें।

इस प्रकार आप सीनियर सिटीजन के लिए एक समझदारी भरा, सुरक्षित और भविष्य-उन्मुख हेल्थ इंश्योरेंस विकल्प चुन सकते हैं, जो न केवल खर्च बचाएगा, बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं में सुरक्षा की दीवार भी बनेगा।

यह लेख सामान्य जानकारी व जागरूकता के उद्देश्य से है। व्यक्तिगत वित्तीय या कानूनी सलाह के लिए प्रमाणित सलाहकार से संपर्क करें। पॉलिसी लेते वक्त कुछ टर्म कंडीशन, चार्जेज आदि के बारे में समझ लें। क्योंकि, ये चीजें समय और कंपनी के हिसाब से बदल सकती हैं।

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Updated on:

03 Aug 2026 02:46 pm

Published on:

03 Aug 2026 02:46 pm

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