70 की उम्र के बाद भी मिल सकता है हेल्थ इंश्योरेंस, समझ लें ये जरूरी बातें

1) को-पे और सब-लिमिट: कई सीनियर प्लान में अनुमानत: 10–30% तक को-पे होता है, जिससे बड़े क्लेम पर लाखों रुपये स्वयं देने पड़ सकते हैं।

2) वेटिंग पीरियड: प्री-एक्जिस्टिंग कंडीशंस (जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर) के लिए वेटिंग पीरियड कम हो, तो लाभ होता है।

3) नेटवर्क हॉस्पिटल्स: अपने नजदीकी या पसंदीदा अस्पताल नेटवर्क में हों, ताकि कैशलेस सुविधा आसानी से मिल सके।

4) रिन्यूएबिलिटी: लाइफटाइम रिन्यूएबिलिटी वाला प्लान चुनें, ताकि उम्र बढ़ने पर भी कवरेज बना रहे।

5) अतिरिक्त लाभ: OPD, एम्बुलेंस, डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट, AYUSH, हेल्थ चेकअप जैसे एड-ऑन लाभ देखें।