70 की उम्र के बाद भी मिल सकता है हेल्थ इंश्योरेंस, समझ लें ये जरूरी बातें

प्रतीकात्मतक तस्वीर | Credit- ChatGPT
सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चुनना आज की बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य जोखिमों के बीच एक अत्यंत आवश्यक कदम है। उम्र बढ़ने के साथ अस्पताल में भर्ती, दवाइयों, जांच और इलाज की लागत तेजी से बढ़ती है। इसलिए, सही योजना चुनना न केवल खर्च बचाता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है।
अप्रैल 2024 में IRDAI (बीमा नियामक) ने 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा हटा दी, जिससे अब 70, 80 या उससे अधिक उम्र के लोग भी नई हेल्थ पॉलिसी खरीद सकते हैं, बशर्ते मेडिकल जांच और अन्य शर्तें पूरी हों। यह बदलाव वरिष्ठ नागरिकों को पहले से कहीं अधिक विकल्प उपलब्ध कराता है।
1) को-पे और सब-लिमिट: कई सीनियर प्लान में अनुमानत: 10–30% तक को-पे होता है, जिससे बड़े क्लेम पर लाखों रुपये स्वयं देने पड़ सकते हैं।
2) वेटिंग पीरियड: प्री-एक्जिस्टिंग कंडीशंस (जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर) के लिए वेटिंग पीरियड कम हो, तो लाभ होता है।
3) नेटवर्क हॉस्पिटल्स: अपने नजदीकी या पसंदीदा अस्पताल नेटवर्क में हों, ताकि कैशलेस सुविधा आसानी से मिल सके।
4) रिन्यूएबिलिटी: लाइफटाइम रिन्यूएबिलिटी वाला प्लान चुनें, ताकि उम्र बढ़ने पर भी कवरेज बना रहे।
5) अतिरिक्त लाभ: OPD, एम्बुलेंस, डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट, AYUSH, हेल्थ चेकअप जैसे एड-ऑन लाभ देखें।
सीनियर प्लान का प्रीमियम युवा व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक होता है। उदाहरण के लिए, 30 वर्ष के व्यक्ति के लिए ₹5 लाख का प्लान ₹6,000–8,000 वार्षिक हो सकता है, जबकि सीनियर प्लान में यह राशि कहीं अधिक होती है। अतः, आज की लागत के साथ भविष्य में इलाज की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखकर कवर चुनें।
सारांश तालिका: क्या देखें और क्यों?
|ध्यान देने योग्य पहलू
|क्यों जरूरी है
|को-पे और सब-लिमिट
|क्लेम पर स्वयं का खर्च कम हो
|वेटिंग पीरियड
|प्री-एक्जिस्टिंग कंडीशंस जल्दी कवर हो
|नेटवर्क हॉस्पिटल
|आपातकाल में कैशलेस सुविधा
|रिन्यूएबिलिटी
|उम्र बढ़ने पर भी कवरेज
|अतिरिक्त लाभ
|OPD, AYUSH आदि से अतिरिक्त सुरक्षा
|सरकारी योजनाओं का विकल्प
|मुफ्त या सस्ते इलाज की सुविधा
सबसे पहले, परिवार की स्वास्थ्य जरूरतों और बजट का आकलन करें। फिर 3–4 पॉलिसियों की तुलना करें—विशेष रूप से को-पे, वेटिंग पीरियड, नेटवर्क, रिन्यूएबिलिटी और अतिरिक्त लाभ के आधार पर। यदि संभव हो, तो किसी वित्तीय सलाहकार या IRDAI प्रमाणित एजेंट से सलाह लें। साथ ही, आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं को भी जांचें।
इस प्रकार आप सीनियर सिटीजन के लिए एक समझदारी भरा, सुरक्षित और भविष्य-उन्मुख हेल्थ इंश्योरेंस विकल्प चुन सकते हैं, जो न केवल खर्च बचाएगा, बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं में सुरक्षा की दीवार भी बनेगा।
यह लेख सामान्य जानकारी व जागरूकता के उद्देश्य से है। व्यक्तिगत वित्तीय या कानूनी सलाह के लिए प्रमाणित सलाहकार से संपर्क करें। पॉलिसी लेते वक्त कुछ टर्म कंडीशन, चार्जेज आदि के बारे में समझ लें। क्योंकि, ये चीजें समय और कंपनी के हिसाब से बदल सकती हैं।
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