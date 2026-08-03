आपके दिल का दुश्मन तेल नहीं, उसकी मात्रा है! जानिए एक महीने में आपके घर में कितना कुकिंग ऑयल खत्म होना चाहिए?

Cooking Oil Intake Daily: दिल की सेहत के लिए तेल की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी, जानिए एक दिन में कितना तेल खाना सुरक्षित। (AI Creative)
Cooking Oil Intake: हर घर में रोज खाना बनता है और हर दिन तेल का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक परिवार को पूरे महीने में कितना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपके घर में तेल का डिब्बा उम्मीद से ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा है, तो यह सिर्फ खर्च बढ़ने का नहीं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी चेतावनी हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ सही तेल चुनना ही काफी नहीं, उसकी मात्रा पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR-NIN) के अनुसार, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 20 से 30 ग्राम (लगभग 4 से 6 चम्मच) 'Visible Fat' पर्याप्त मानी जाती है। इसमें केवल खाना बनाने वाला तेल ही नहीं, बल्कि घी, मक्खन और अन्य दिखाई देने वाली वसा भी शामिल होती है। हालांकि यह मात्रा व्यक्ति की उम्र, शारीरिक गतिविधि, वजन और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार बदल सकती है।
याद रखें: यह कुल दिखाई देने वाली वसा (Visible Fat) है, सिर्फ कुकिंग ऑयल नहीं।
(सामान्य अनुमान, यदि परिवार के सदस्य स्वस्थ हैं और रोज डीप फ्राई खाना नहीं खाते)
परिवार - एक महीने में अनुमानित तेल
1 सदस्य - 600–900 ग्राम
2 सदस्य - 1.2–1.8 किलोग्राम
4 सदस्य - 2.5–3.5 किलोग्राम
6 सदस्य - 4–5 किलोग्राम
-यदि इससे काफी ज्यादा तेल हर महीने खत्म हो रहा है, तो अपनी कुकिंग आदतों की समीक्षा करना उपयोगी हो सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी एक कुकिंग ऑयल सभी पोषक जरूरतें पूरी नहीं करता।
इसलिए अलग-अलग वनस्पति तेलों का संतुलित उपयोग करना बेहतर माना जाता है। तेल चुनते समय उसकी गुणवत्ता, फैटी एसिड प्रोफाइल और उपयोग का तरीका भी महत्वपूर्ण होता है।
अगर आप भी ज्यादा मात्रा में तेल खाने वालों में से हैं, तो अब आपको अलर्ट होने की जरूरत है, खास तौर पर आपके दिल की सेहत के लिए जरूरी है कि तेल का यूज कम मात्रा में किया जाए। इस स्टोरी में तेल कम करने के तरीके भी आप जान गए हैं, अब इन्हें फॉलो कीजिए और सेहत को रखिए दुरुस्त।
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