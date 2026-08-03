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आपके दिल का दुश्मन तेल नहीं, उसकी मात्रा है! जानिए एक महीने में आपके घर में कितना कुकिंग ऑयल खत्म होना चाहिए?

Cooking Oil Intake: क्या आपकी थाली में रखी सब्जी की कटोरी में तेल ऊपर ही तैरता रहता है? अगर आपके इस सवाल का जवाब हां है, तो सतर्क हो जाएं, इतना तेल आपके दिल को कर सकता है कमजोर, जानिए एक दिन में कितना तेल खाने से दिल पर नहीं पड़ेगा असर?
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भारत

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Sanjana Kumar

Aug 03, 2026

Cooking Oil Intake Daily

Cooking Oil Intake Daily: दिल की सेहत के लिए तेल की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी, जानिए एक दिन में कितना तेल खाना सुरक्षित। (AI Creative)

Cooking Oil Intake: हर घर में रोज खाना बनता है और हर दिन तेल का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक परिवार को पूरे महीने में कितना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपके घर में तेल का डिब्बा उम्मीद से ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा है, तो यह सिर्फ खर्च बढ़ने का नहीं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी चेतावनी हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ सही तेल चुनना ही काफी नहीं, उसकी मात्रा पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है।

एक व्यक्ति को रोज कितना तेल चाहिए?

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR-NIN) के अनुसार, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 20 से 30 ग्राम (लगभग 4 से 6 चम्मच) 'Visible Fat' पर्याप्त मानी जाती है। इसमें केवल खाना बनाने वाला तेल ही नहीं, बल्कि घी, मक्खन और अन्य दिखाई देने वाली वसा भी शामिल होती है। हालांकि यह मात्रा व्यक्ति की उम्र, शारीरिक गतिविधि, वजन और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार बदल सकती है।
याद रखें: यह कुल दिखाई देने वाली वसा (Visible Fat) है, सिर्फ कुकिंग ऑयल नहीं।

आपके घर में महीनेभर में कितना तेल पर्याप्त माना जा सकता है?

(सामान्य अनुमान, यदि परिवार के सदस्य स्वस्थ हैं और रोज डीप फ्राई खाना नहीं खाते)

परिवार - एक महीने में अनुमानित तेल

1 सदस्य - 600–900 ग्राम
2 सदस्य - 1.2–1.8 किलोग्राम
4 सदस्य - 2.5–3.5 किलोग्राम
6 सदस्य - 4–5 किलोग्राम

-यदि इससे काफी ज्यादा तेल हर महीने खत्म हो रहा है, तो अपनी कुकिंग आदतों की समीक्षा करना उपयोगी हो सकता है।

इन सवालों का जवाब 'हां' है तो सावधान हो जाइए

  • हर सब्जी में ऊपर तेल दिखाई देता है।
  • हफ्ते में 3-4 बार पूड़ी, पकौड़े या अन्य डीप फ्राई चीजें बनती हैं।
  • एक ही तेल को बार-बार गर्म किया जाता है।
  • बाहर का तला-भुना खाना नियमित खाते हैं।
  • खाना बनाते समय तेल को नापकर नहीं डालते।

कौन-सी गलतियां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं?

  • बार-बार एक ही तेल को गर्म करना
  • धुआं निकलने तक तेल गर्म करना
  • रोज डीप फ्राई खाना
  • हर व्यंजन में जरूरत से ज्यादा तेल डालना
  • केवल स्वाद के लिए अतिरिक्त घी या मक्खन डालना

क्या एक ही तेल सबसे अच्छा होता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी एक कुकिंग ऑयल सभी पोषक जरूरतें पूरी नहीं करता।
इसलिए अलग-अलग वनस्पति तेलों का संतुलित उपयोग करना बेहतर माना जाता है। तेल चुनते समय उसकी गुणवत्ता, फैटी एसिड प्रोफाइल और उपयोग का तरीका भी महत्वपूर्ण होता है।

तेल कम करने के 7 आसान तरीके

  • सब्जियों को भाप में या कम तेल में पकाएं।
  • नॉन-स्टिक या अच्छी गुणवत्ता के बर्तनों का उपयोग करें।
  • तेल हमेशा चम्मच से नापकर डालें।
  • डीप फ्राई की जगह ग्रिल, बेक या एयर फ्राई विकल्प अपनाएं।
  • सलाद और दाल की मात्रा बढ़ाएं।
  • बाजार के तले-भुने स्नैक्स सीमित करें।
  • घी और मक्खन को भी कुल वसा की मात्रा में शामिल करें।

दिल को स्वस्थ रखने के लिए याद रखें ये जरूरी बातें

  • तेल की क्वालिटी जितनी जरूरी है, उतनी ही उसकी मात्रा भी।
  • ज्यादा तेल खाने से कैलोरी बढ़ती है, जिससे वजन और हृदय रोग का जोखिम बढ़ सकता है।
  • सिर्फ 'महंगा' या 'Imported' तेल खरीद लेना पर्याप्त नहीं है, संतुलित मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है।
  • स्वस्थ भोजन का मतलब केवल तेल बदलना नहीं, बल्कि पूरी खानपान की आदतों में संतुलन लाना है।

अगर आप भी ज्यादा मात्रा में तेल खाने वालों में से हैं, तो अब आपको अलर्ट होने की जरूरत है, खास तौर पर आपके दिल की सेहत के लिए जरूरी है कि तेल का यूज कम मात्रा में किया जाए। इस स्टोरी में तेल कम करने के तरीके भी आप जान गए हैं, अब इन्हें फॉलो कीजिए और सेहत को रखिए दुरुस्त।

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Updated on:

03 Aug 2026 03:04 pm

Published on:

03 Aug 2026 03:04 pm

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