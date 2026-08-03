आपके दिल का दुश्मन तेल नहीं, उसकी मात्रा है! जानिए एक महीने में आपके घर में कितना कुकिंग ऑयल खत्म होना चाहिए?

Cooking Oil Intake: हर घर में रोज खाना बनता है और हर दिन तेल का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक परिवार को पूरे महीने में कितना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपके घर में तेल का डिब्बा उम्मीद से ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा है, तो यह सिर्फ खर्च बढ़ने का नहीं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी चेतावनी हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ सही तेल चुनना ही काफी नहीं, उसकी मात्रा पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है।