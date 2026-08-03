जलवायु संकट से लड़ाई में आदिवासियों का पारंपरिक ज्ञान क्यों बन रहा सबसे बड़ा हथियार?

जलवायु संकट केवल तकनीक से हल होने वाली चुनौती नहीं है। इसके लिए प्रकृति के साथ संतुलन बनाना भी जरूरी है। आदिवासी समुदायों ने सदियों से यही संतुलन बनाए रखा है। आज जरूरत इस बात की है कि उनके ज्ञान को केवल परंपरा के रूप में न देखा जाए, बल्कि वैज्ञानिक नीति और पर्यावरण संरक्षण की रणनीतियों में सम्मान के साथ शामिल किया जाए। क्योंकि जंगलों को बचाने वाले ये समुदाय शायद दुनिया के पहले 'क्लाइमेट साइंटिस्ट' हैं, जिन्होंने किताबों से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ रहकर विज्ञान सीखा है।